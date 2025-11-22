LJUBAVNI HOROSKOP DO 29. NOVEMBRA: Vodolijama iznenađenje, a ovaj znak pronalazi novu ljubav

Venera je do kraja novembra u Škorpiji, pa donosi puno strasti i ljubomore, ali i zanimljiva poznanstva za Ribe, Rakove i Škorpije.

OVAN

Strasti rastu, ali i impulsivnost zbog Marsa u Strelcu. Ako ste u vezi, očekuje vas jedan iskren razgovor koji će vam skinuti teret sa srca. Slobodni Ovnovi će imati susret sa osobom koja je nedavno izašla iz veze. Moguće je daleko putovanje, čak i zajedničko.

BIK

Očekuje vas smirenija nedelja, ali i potreba da stvari nazovete pravim imenom. Slobodni Bikovi imaće susret sa neobičnom osobom koja je poznata u javnosti. U periodu ste kada ste pojačano ljubomorni i ništa ne zaboravljate.

BLIZANCI

Flert se pojačava, poruke stižu, a komunikacija vam donosi romantične šanse. Ipak, retrogradni Merkur vam kvari zabavu, pa često govorite ono što ne mislite, a i zbunjeni ste kako se osećate. Mogućnost obnavljanja starih kontakata.

RAK

Toplina, nežnost i potreba za sigurnošću obeležavaju ovu nedelju. U vezama se jača intimnost. Slobodnim Rakovima se vraća vera u ljubav kroz jedan lep, spontani susret. Venera u Škorpiji vam prija, tako da ćete se lako vezati za osobu do koje vam je stalo.

LAV

Pojačana drama, ali i velika strast. Mars u Strelcu donosi vam zanimljive susrete sa osobama iz inostranstva. Sezona Strelca 22. novembra donosi vam priliku za novu ljubav. Konačno ulazite u bolji emotivni period.

DEVICA

Zbog retrogradnog Merkura ste neracionalni, pa lako pravite pogrešne procene. Zbog toga treba da pazite šta govorite osobama koje volite. Venera u trećem polju je pogodna za kraće putovanja, izlete, ali i dopisivanja.

VAGA

Ljubav se vraća u ravnotežu. Ako ste u vezi, odnos postaje nežniji. Sezona Strelca od 22. novembra donosi vam period pojačanog flerta i dopisivanja. Neko lako može da vam izjavi ljubav. U komšiluku ćete ostvariti novo poznanstvo.

ŠKORPIJA

Duboke emocije, jaka privlačnost i potreba za istinom. U vezama se otvaraju teme koje vas zbližavaju. Slobodne Škorpije privlače intenzivnu osobu koja ostavlja utisak. Zbog Venere u vašem znaku ste se prolepšali i zračite harizmom, tako da ćete osvojiti svakoga.

STRELAC

Budite se iz "uspavane faze". Sezona vašeg znaka donosi vam dinamičan period, pa ćete više izlaziti i ostvarivati nove kontakte. Zbog retrogradnog Merkura sve vreme primate poruke i pozive iz prošlosti, ali takav trend će se zadržati do kraja novembra.

JARAC

Mars i Sunce u Strelcu donose vam period u kojem će vam biti privlačno sve što je tajno. Zbog toga nećete otkrivati svoja osećanja. Venera u Škorpiji je dobra za sklapanje novih kontakata, tako da će biti više druženja.

VODOLIJA

Neočekivane poruke, susreti, ali i predlozi. U vezama dolazi do osveženja. Sezona Strelca donosi vam veliko iznenađenje u ljubavi i prijateljskim odnosima. Iz jednog druženja može da se rodi i ljubav. Konačno lepši period za ljubavne veze.

RIBE

Romantična nedelja, puna mašte, emocija i lepih gestova. Jedino će vam posao kvariti atmosferu, tako da probajte da ne opterećujete partnera poslovnim problemima. Retrogradni Merkur će vam vratiti i staru ljubav u život, tako da budite mudri sa potezima.

Autor: D.Bošković