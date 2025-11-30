DNEVNI HOROSKOP: Bik sklon introspekciji, Rak, Devica i Ribe raspravama sa ženama, Strelac znak u trendu

Saznajte šta vas danas, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u vašem znaku čini vas borbenijim i ambicioznijim a ulazak Venere u devetu kuću donosi uspeh na ispitima i preko inostranstva. Slobodne očekuje romansa na putu ili predavanju, a zauzete nagli raskid. Oprez u saobraćaju.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim poslom, posle godinu dana ulazi u kuću novca donoseći vam poboljšanje finansijske ali i ljubavne situacije. Trigon s Neptunom donosi uspeh umetnicima. Sklonost introspekciji.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec u kući društvenog života donosi vam brojne susrete s interesantnim osobama. Poslovni i finansijski uspeh. Venera ulazi u kuću partnerskih odnosa gde se već nalazi Mars donoseći vam nagli raskid ili razvod.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u kuću karijere donoseći sukobe s nadređenima, naročito sa ženama. Venera posle godinu dana ulazi u Strelca donoseći vam novu ljubav, uspeh na ispitima, privatnom biznisu, u inostranstvu ili pravnim procesima.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec u devetoj kući donosi vam uspeh na ispitima i putovanjima. Venera u kući ljubavi posle godinu dana slobodnim Lavovima donosi novu ljubav, a zauzetima mogućnost naglog prekida veze. Osetljiv kardiovaskularni sistem.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec blizu Neptuna u kući novca upozorava na oprez sa kreditima. Uspeh preko javne delatnosti, inostranstva, na ispitima i sudskim sporovima. Venera u kući privatnog života donosi svađe u porodici, naročito sa ženama.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Finansijski dobici pre podne a vanredni troškovi u večernjim satima. Nagli prekid ili raskid emotivne veze. Ulazak vašeg vladaoca Venere u Strelca donosi vam kraća putovanja, isplativ ugovor i bolju komunikaciju s rođacima.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Ulazak Venere u kuću novca, posle godinu dana, donosi vam uvećanje zarade preko inostranstva, putovanja, sudskih sporova ili drugih pravnih pitanja. Uspeh na ispitima. Vanredni troškovi u večernjim satima. Pazite se za volanom.

Strelac (23.11 - 21. 12)

S Venerom, planetom lepote, ljubavi, uživanja i novca, koja posle godinu dana ulazi u vaš znak, bićete znak u trendu, omiljeni i popularni u društvu. Mesec u petoj kući donosi vam susret s umetnikom ili sportistom. Bol u zglobovima.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Venera ulazi u vašu kuću podsvesti donoseći vam potrebu za izolacijom i osluškivanjem svoje inticije. Vanredni troškovi ali i dobici preko inostranstva ili pravnih procesa. Mesec u kući privatnog života upozorava na svađe s ženama u porodici.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Pre podne manji finansijski, a uveče porodični problemi. Venera, posle godinu dana, ulazi u 11. kuću donoseći vam novac i bogatiji društveni i ljubavni život. Mesec blizu Neptuna u trećoj kući upozorava na oprez u saobraćaju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Venera u kući karijere posle godinu dana upozorava na probleme s nadređenima, naročito sa ženama. Pazite kako ulažete novac. Nagle reakcije u ljubavi. Dan nije povoljan za venčanje ili veridbu. Dodatni oprez u saobraćaju.

Autor: Iva Besarabić