Ko je najveći baksuz Zodijaka? Jedan znak kao da privlači pehove!

I dok neki znakovi imaju sreće na pretek, jedan je poznat po tome da ga prate čudne situacije, pehovi i “da nije smešno – bilo bi tragično” momenti.

Astrologija kaže da svaki horoskopski znak ima svoju dobru i lošu sreću, ali ako pitate većinu astrologa i ljubitelja Zodijaka, postoji jedan znak koji se uvek pominje kada treba izdvojiti najvećeg baksuza.

I taj znak je — Rak.

ZAŠTO BAŠ RAK VAŽI ZA NAJVEĆEG BAKSUZA ZODIJAKA?

Rakovi su emotivni, empatični i izuzetno osetljivi na energiju oko sebe. Kada nešto pođe po zlu, oni to ne samo da dožive — nego nekoliko puta pojačano prožive. I onda izgleda kao da im se sve ruši, iako situacija nije toliko dramatična.

Zbog svoje dobrote, često se nađu u ulozi ramena za plakanje, pa nose i tuđe brige, frke i nevolje. Rakovi inače imaju odličnu intuiciju, ali kada je reč o izboru partnera, prijatelja ili poslovnih odluka često se desi da ne briljiraju.

Zbog emotivne prirode, čak i male stvari ih pogode. A kada te sve pogađa — izgleda kao da stalno imaš baksuzluk za vratom.

KO JOŠ KONKURIŠE ZA TRON BAKSUZA?

Ribe – privlače pogrešne ljude i često žive u svom svetu, pa previde realne signale.

Vaga – pogrešne odluke u pravom trenutku su im specijalitet.

Jarac – kao da moraju tri puta više da rade da bi dobili isto što drugi dobiju lako.

Na kraju, istina je da nijedan znak nije rođen kao baksuz — neki jednostavno sve osećaju jače, dublje i emotivnije. Rakovi, i svi drugi kojima se čini da pehovi stalno prate njihove korake, zapravo imaju jednu veliku prednost: iz svake situacije nauče više, sazru brže i postaju nežniji, mudriji ljudi. A kada se takva duša nasmeje, zavoli i zablista — život joj uvek uzvrati na najlepši mogući način.

Autor: S.Paunović