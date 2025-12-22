Horoskopski znakovi koji jedva čekaju da prođu božićni praznici

Božićni praznici za mnoge su simbol topline, zajedništva i odmora, ali ne doživljavaju ih svi na isti način.

Dok neki uživaju u dekorisanju, porodičnim okupljanjima i prazničnom ugođaju, postoje i oni kojima ovaj period donosi više stresa nego radosti. Gužve, očekivanja, druženja i finansijski pritisak mogu brzo iscrpeti energiju. Prema astrolozima, određeni horoskopski znakovi jedva čekaju da se sve završi i da se vrate svojoj rutini.

Devica

Device teško podnose haos i nepredvidivost koje praznici često donose. Promena svakodnevne rutine, improvizovani planovi i nered u rasporedu stvaraju im unutrašnju napetost. Umesto da se opuste, one se fokusiraju na organizaciju, obaveze i sitnice koje „moraju biti bolje“.

Za Device praznici brzo postaju iscrpljujući, posebno zbog očekivanja da sve mora biti savršeno. Kada sve prođe, osećaju olakšanje jer se vraćaju jasno strukturisanom životu.

Jarac

Jarčevi praznike često doživljavaju kao prekid produktivnosti. Iako cene porodicu i tradiciju, teško im pada osećaj da gube vreme koje bi mogli iskoristiti korisnije. Duga druženja, prazni razgovori i opšta usporenost nisu njihovo prirodno okruženje.

Njima je draža jasno postavljena svakodnevica i konkretni ciljevi, pa kraj praznika vide kao povratak fokusu i efikasnosti. Nakon Božića Jarčevi se lakše organizuju i ponovo osećaju da su „u svom elementu“.

Vodolija

Vodolije nisu sklone klasičnim tradicijama i društvenim pravilima koja prate praznike. Nametnuta okupljanja, ponavljajuće priče i porodični rituali brzo im postaju monotoni i naporni. Često imaju osećaj da moraju da glume raspoloženje koje zapravo ne osećaju.

Za Vodolije praznici znaju da budu previše predvidivi i emocionalno zahtevni. Kada završe, osećaju slobodu jer se ponovo mogu posvetiti sopstvenim interesima, idejama i ličnom prostoru.

Blizanci

Blizanci se brzo zasite situacija koje se ponavljaju, a praznici im često donose upravo to. Isti ljudi, iste teme i isti raspored postaju im dosadni već nakon nekoliko dana. Iako su društveni, potreban im je osećaj dinamike i promene.

Nakon početnog uzbuđenja, Blizanci počinju da odbrojavaju dane do povratka u svakodnevni ritam. Kraj praznika za njih znači više slobode, spontanosti i mentalne stimulacije.

Autor: Dalibor Stankov