AKTUELNO

Horoskop

Plivaće u parama: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 7. januara

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Do 7. januara, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Bikovi, Ribe i Blizanci imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Do 7. januara astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

BIK

Venera i povoljni aspekti donose Bikovima male, ali prijatne dobitke. Ovo je period kada se sreća javlja kroz mali rizik, simbolično gledano, kroz nagrade, vraćen novac, poklon ili dobru priliku koja dolazi neočekivano. Intuicija im je jaka i često pogode trenutak.

BLIZANCI

Merkur im daje brze šanse i iznenadne preokrete. Blizanci su u narednim danima posebno srećni kroz spontanost, ono što urade bez prevelikog planiranja može da ispadne najisplativije. Sreća dolazi kroz kratke poteze, poruke, susrete ili informacije koje se pojavljuju u pravom času.

RIBE

Ribe imaju zaštitu Jupitera. Kod njih je sreća tiha, ali postojana, pa često osete unutrašnji znak kada treba nešto da prokušaju ili preskoče. Moguće su simbolične pobede, povoljni ishodi ili osećaj da im se univerzum otvara bez mnogo napora.

pročitajte još

SRBIJA U MINUSU, EVO GDE JE SUBJEKTIVNI OSEĆAJ -22: Na kraju godine stigao je pravi ledeni udar, RHMZ popalio alarme, a evo šta nas čeka

Autor: Marija Radić

#Bogatstvo

#Horoskop

#Novac

#igre na sreću

#pare

POVEZANE VESTI

Horoskop

Stižu pare: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 11. decembra

Horoskop

Stiže im veliki novac: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 18. decembra

Horoskop

Stižu velike pare: 3 horoskopska znaka obogatiće se na igrama na sreću do 4. septembra

Horoskop

3 horoskopska znaka obogatiće se do 21. avgusta, planete im pružaju velike šanse u igrama na sreću

Horoskop

Stiže velika lova! 3 horoskopska znaka obogatiće se na igrama na sreću do 3. aprila

Horoskop

STIŽU IM PARE: Ova 3 horoskopska znaka obogatiće se na igrama na sreću do 3. jula