Plivaće u parama: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 7. januara

Do 7. januara, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Bikovi, Ribe i Blizanci imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Do 7. januara astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

BIK

Venera i povoljni aspekti donose Bikovima male, ali prijatne dobitke. Ovo je period kada se sreća javlja kroz mali rizik, simbolično gledano, kroz nagrade, vraćen novac, poklon ili dobru priliku koja dolazi neočekivano. Intuicija im je jaka i često pogode trenutak.

BLIZANCI

Merkur im daje brze šanse i iznenadne preokrete. Blizanci su u narednim danima posebno srećni kroz spontanost, ono što urade bez prevelikog planiranja može da ispadne najisplativije. Sreća dolazi kroz kratke poteze, poruke, susrete ili informacije koje se pojavljuju u pravom času.

RIBE

Ribe imaju zaštitu Jupitera. Kod njih je sreća tiha, ali postojana, pa često osete unutrašnji znak kada treba nešto da prokušaju ili preskoče. Moguće su simbolične pobede, povoljni ishodi ili osećaj da im se univerzum otvara bez mnogo napora.

Autor: Marija Radić