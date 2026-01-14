Zvezde u krevetu: Ko je 'zver', a koga treba buditi usred akcije?

Proverite da li vaš partner koristi astrologiju kao izgovor za lenjost ili su zvezde zaista krive za vatromet u spavaćoj sobi.

Kažu da se suprotnosti privlače, ali ako ste ikada pokušali da spojite hiperaktivnog Ovna i bika koji bi radije naručio picu nego menjao pozu, znate da horoskop i te kako ima prste u vašem seksualnom životu.

Bilo da verujete u retrogradni Merkur ili mislite da je to samo izgovor za loše poruke, evo kako se znaci zodijaka snalaze pod čaršavima – bez cenzure!

Zemljani znaci: Kvalitet pre kvantiteta (uz dobru večeru)

Bik: Za njih je seks kao obrok od pet zvezdica. Sporo, senzualno i obavezno uključuje svilenu posteljinu. Ako nema predigre koja traje bar dva sata, Bik će radije zaspati.

Devica: Ne dajte se zavarati onim „nevinašce“ imenom. Devica je u krevetu tehnički perfekcionista. Sve mora biti čisto, mirišljavo i po protokolu. Ako pomerite jastuk za dva centimetra, možda će morati da krene ispočetka.

Jarac: Seks sa Jarcem je kao poslovni sastanak – ozbiljan, fokusiran i sa jasnim ciljem. Možda nisu najkreativniji, ali imaju izdržljivost maratonca.

Vatreni znaci: Gde gori, tu se dimi

Ovan: Oni ne vode ljubav, oni osvajaju teritoriju. Kod Ovna je sve sad i odmah. Ako tražite maratonsko maženje, promašili ste adresu. Ako tražite akciju na kuhinjskom stolu dok se rerna još greje – našli ste partnera.

Lav: Glavni glumac u sopstvenom porniću. Lavu je bitno da izgleda dobro dok to radi. Ogledalo na plafonu? Obavezno. Aplauz nakon performansa? Poželjan.

Strelac: Avantura je njihovo srednje ime. Seks u šumi, u avionu ili na brzinu u liftu? Može. Strelac će vas nasmejati do suza usred akcije, što je nekima seksi, a drugima... pa, čudno.

Vazdušni znaci: Prljave priče i mentalne igrice

Blizanci: Njima su usta najjači afrodizijak. Dok vi prelazite na stvar, oni će vam ispričati tri vica i pročitati zanimljivost sa Vikipedije. Seks sa njima je zabavan, ali nikad ne znate koja će se od njihove dve ličnosti pojaviti te večeri.

Vaga: Estetika je sve.

Vaga voli lepo osvetljenje i donji veš koji se slaže. Oni su majstori flerta, ali ponekad im treba večnost da odluče koju pozu zapravo žele.

Vodolija: Ako postoji neka čudna aplikacija ili gedžet za seks, Vodolija ga već ima. Oni vole eksperimente. Što je čudnije, njima je zanimljivije.

Vodeni znaci: Emocije, drama i okeani strasti

Rak: Seks bez emocija? Za Raka je to kao pica bez sira – besmisleno. Oni će vas ušuškati, poljubiti u čelo, a onda vas iznenaditi dubinom svoje strasti (i verovatno pitati „šta smo mi sad?“ odmah posle).

Škorpija: Zaboravite sve što ste pročitali. Škorpija nije samo znak seksa, ona jeste seks. Intenzitet je toliki da ćete nakon susreta sa njima verovatno morati da promenite identitet i preselite se u drugu državu da biste došli sebi.

Ribe: One žive u fantaziji. Sa Ribama je seks kao scena iz romantičnog filma – sveće, muzika i osećaj da lebdite. Samo pazite da ih ne probudite iz njihovog sna, jer realnost ponekad nije tako glamurozna.

Bez obzira na to šta kažu planete, ključ je u dobroj komunikaciji (i možda malo manje analize horoskopa dok su svetla ugašena).

Autor: Dalibor Stankov