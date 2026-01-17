DNEVNI HOROSKOP: Ovnovima danas sve teško pada, Lav ne zna gde će pre od obaveza, a ovaj znak će najbolje proći

Saznajte da li će vašem znaku dnevni horoskop doneti mnogo sreće.

OVAN

Ako imate poslovnih obaveza, budite sigurni da će vam one teško pasti i ostaviti vas iscrpljenim. Jednostavno, nemate energije za posao. Ono što vam je potrebno jeste prisustvo voljene osobe i što više vremena provedenog sa njom ili izlazak sa društvom.

BIK

Dan kada biste se najradije okrenuli lakoj zabavi, druženju sa prijateljima i izlasku sa voljenom osobom. Međutim, itekako je moguće da ćete morati da rešavate zaostale obaveze. Ispašće da će vam to oduzeti više vremena nego što ste planirali.

BLIZANCI

Danas možete zapasti u statično raspoloženje. Teško će vam biti da se pokrenete i najradije biste ovaj dan posvetili samo sebi, opuštajući misli i ne razmišljajući ni o čemu posebnom. Tek ćete se u večernjim satima trgnuti iz ove letargije.

RAK

Ako ste važne poslovne obaveze ostavili za današnji dan, sada ćete se zbog toga pokajati. Teško vam pada da budete fokusirani i skoncentrisani, pa je moguće da ćete deo posla morati da odložite, jer primećujete da pravite greške.

LAV

Danas ćete morati da se rastrčite na sto strana kako biste sve stigli da obavite. Rešili ste da odradite sve odjednom, a kako ćete to uspeti, samo vi znate. Ako možete, napravite spisak prioriteta i pokušajte da ga sledite. Izlazak sa prijateljima tokom večeri.

DEVICA

Danas bi bilo dobro da razmislite o svakoj svojoj reakciji i potezu. Niste u potpunosti sigurni da imate jasnu sliku dešavanja, pa je najbolje da ne povlačite konkretne poteze niti donosite značajne odluke. Dan je odličan za komunikaciju i susret sa voljenom osobom.

VAGA

Možete se rasplinuti u moru planova i na kraju ne odraditi ništa. Koliko god želeli da neke stvari završite, pažnja vam je stalno odvlačena u drugom pravcu. Prihvatite da je najbolje da se dobro odmorite. Izražena komunikacija sa osobom koja vas intrigira.

ŠKORPIJA

Koliko god želeli, ono što ste zacrtali od obaveza, i u poslovnom i u ličnom segmentu, teško da ćete moći da ispunite. Jedino polje u kojem ćete dobro funkcionisati jeste emotivno, jer vam u odnosu sa voljenom osobom stoje naglašeno romantični i intenzivni momenti.

STRELAC

Okolnosti vam delimično idu na ruku, pa ćete verovatno uspeti da završite deo onoga što ste planirali. Ipak, vrlo brzo ćete osetiti umor i okrenuti se ličnim prioritetima, koji su u ovom trenutku potreba za odmorom i kontakt sa voljenom osobom.

JARAC

Neki neočekivani, sitniji prilivi mogu vas obradovati. Aktivni ste, ali ćete bolje funkcionisati ukoliko niste ograničeni rokovima. Nemojte zanemariti voljenu osobu zarad izlaska ili kontakta sa prijateljima – danas joj je neophodno vaše prisustvo.

VODOLIJA

Morate se angažovati oko stvari koje niste završili, a to vam teško pada i čini vas nervoznim. Evidentno je da nećete biti zadovoljni učinkom. Planove sa voljenom osobom moraćete ili da pomerite ili da skratite vreme koje joj možete posvetiti.

RIBE

Nadali ste se mirnom danu, ali ispašće da od toga nema ništa. Obaveze će vas pritisnuti već od samog početka dana. Sve ono što ste planirali moraćete da odložite za neki drugi dan. Potreba za voljenom osobom je jaka, ali ćete joj posvetiti malo vremena.

Autor: Jovana Nerić