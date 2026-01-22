DNEVNI HOROSKOP: Ovnovi će danas imati sreće, smeši im se dobitak, dok ovaj zna treba da se pripazi troškova

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za četvrtak, 22. januar.

OVAN

Igrajte danas neku igru na sreću. Planetarna energija donosi vam dobitak bez napora (ne mora uvek biti finansijski!). Neizmerna sreća doćiće vam kada se najmanje budete nadali. Što se manje budete trudili da nešto uradite po svom, veće su šanse da se sve okrene u vašu korist. Uživajte u danu i ne zaboravite na detalje. Neke stvari će se srediti same od sebe. Ljudi oko vas biće posebno emotivni ali ne dozvolite da vam to pokvari raspoloženje.

BIK

Ukoliko danas sretnete nekog novog, osvojite ga polako, korak po korak. Nemojte sve svoje adute odjednom da pokažete. Pustite ga-je da se polako zainteresuje za vas, pre nego što upotrebite svoj glavni adut. Vama je potreban prostor te se postarajte da si obezbedite dovoljno emotivne i fizičke slobode. Razmislite o jednom kraćem putovanju.

BLIZANCI

Pripazite se danas nepotrebnih finansijskih troškova ili emotivnih. Šta god i koliko god uložite u današnji dan vratiće vam se desetostruko. Uživajte u svojoj urođenoj ljubavi prema prirodi. Današnji dan je posvećen osećaju slobode od bilo kakvih okova. Pokidajte lance i istražite sasvim novi svet u svom umu i fizičkom okruženju. Nemojte odbijati bilo kakvu ponudu za avanturom.

RAK

Nemojte danas ostajati kod kuće i duriti se. Ostavite prošlost iza sebe i krenite napred. Zgrabite prilike koje su pred vama i opskrbite se pozitivnom energijom. Prestanite da gledate šta se krije ispod površine i fokusirajte se na ono što je pred vama. Ovo je idealan dan da pripremite svoj život za jednu sasvim novu avanturu. Preokrenite svoj život u filmsku priču sa sobom, kao glavnim glumcem.

LAV

Pustite omiljenu muziku. Zaplešite u svom domu i osvežite svoj prostor šarenilom cveća. Ovo je divan dan kada ćete biti u prilici da pokažete svima svoju sjajnu energiju. Krenite u radikalnu avanturu za koju ste mislili da nije moguća. Pustite da vas nosi dobra energija i srećna zvezda. Ne brinite oko detalja.

DEVICA

Danas vam može biti veoma teško da donesete bilo kakvu odluku. Nemojte brinuti oko posla ili nečeg što ne možete da uradite. Sa današnjim aspektima trebali biste da postanete svesni onog što ste naučili iz prošlosti. Pustite da vas vodi iskustvo. Upustite se u nove poduhvate. Rizikujte!

VAGA

Današnji dan biće preplavljen opuštenom energijom. Bićete opušteni i u stanju da se nosite sa svime što vam je na putu. Iskoristite svoju snagu i dinamičnu prirodu da osvojite nečije srce. Nemojte kritikovati, već se prepustite pozitivnim mislima. Bićete vođa, onaj koji sve dovodi u red. Dopustite sebi da malo sanjarite.

ŠKORPIJA

Nemojte se nervirati ako vas ljudi danas ne budu shvatali ozbiljno, kako inače umeju. Današnji dan je opušten i svi će se tako ponašati. Treba i vi da se opustite od intenzivnih proteklih dana i smejete od srca. Zalužili ste! Nikako se nemojte nervirati danas oko stvari koje ne razumete. Ne možete pogreštiti sve dok ste dobro raspoloženi i sa osmehom na licu. Mogao bi ovo biti nezaboravan dan.

STRELAC

Moguće je da ćete danas uvideti da neko pokušava namerno da vam otežava stvari. Pokušavaćete da se nosite sa nekim problemom, ali nikako nećete uspeti. Nemojte donositi bilo kakve važne odluke i svakako nemojte uopštavati stvari niti pokušavati da nekog okrivite. Pustite druge neka rade kako hoće, a vi pronađite način da se izvučete iz tog haosa.

JARAC

Primirite se danas. Nemojte ništa forsirati. Pojedite zdrav doručak i nemojte preterivati sa kafom. Povežite se sa ljudima koji su na višem intelektualnom nivou i popričajte o smislu života. Ukoliko tražite ljubav, moraćete sačekati par dana. Ljudi oko vas nisu raspoloženi. Jednostavno žele da ih ostavite na miru.

VODOLIJA

Danas pokušajte da inspirišete drage ljude da izađu iz svoje ljušture. Povedite ih na sunčanu stranu ulice. Podelite sa njima svoju radost i pozitivnu energiju. Bićete na sedmom nebu, sa odličnim naletom pozitivne energije. Iskorisite to. Pojednostavite sve što je moguće više i ne brinite unapred.

RIBE

Ostanite pribrani ako danas nešto krene po zlu. Nemojte biti lenji da se potrudite da popravite stvari ili rešite problem. Napravićete više štete ako pustite da problem „odleži“ par dana. Vladajte situacijom, pričajte sa drugima i priđite svemu tome sa sasvim drugačijim pristupom. Rešenje je pred vama.

Autor: Jovana Nerić