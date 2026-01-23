Saturn ulazi u Ovna: 14. februara kreću tektonske promene za 4 znaka

Saturn, planeta koja određuje našu sudbinu, ulazi 14. februara u Ovna, gde će boraviti do 2028. godine. Saturnov tranzit u Ovnu doneće velike promene za Ovnove, Vage, Rakove i Jarčeve.

Saturn u Ovnu donosi snažan sudar discipline i impulsa, jer se planeta odgovornosti i granica ulazi u znak koji simbolizuje početak, borbu i ličnu inicijativu.

Ulazak Saturna u Ovna 14. februara 2026. predstavlja period u kojem će se od ljudi tražiti da nauče kako da zrelo upravljaju sopstvenom snagom, voljom i ambicijom. Više neće biti dovoljno samo nešto da želimo ili krenemo naglo, jer svaki korak moraće da ima svoju svrhu, plan i izdržljivost.

Ovaj tranzit uči nas strpljenju u akciji, kontroli besa, kao i preuzimanju lične odgovornosti za sopstvene odluke.

Borba za lični identitet

Na kolektivnom nivou, Saturn u Ovnu pokreće teme autoriteta, liderstva i borbe za lični identitet, ali kroz napor i suočavanje sa posledicama.

Iako u početku može delovati frustrirajuće, ovaj položaj dugoročno gradi unutrašnju snagu, samodisciplinu i sposobnost da se ono što je započeto iznese do kraja.

Saturn će najjače delovati na Ovnove gde će boraviti oko tri godine, a zatim na Vage, Rakove i Jarčeve.

OVAN

Saturn u vašem znaku donosi sveobuhvatne, sudbinske promene. To je test izdržljivosti, ali i zrelosti koji će oblikovati godine koje su pred vama.

VAGA

Pred vama je test partnerstva. Vage koje su u braku će imati sukob između želje i odgovornosti, što će poljuljati temelje odnosa sa osobama koje su vam važne.

RAK

Saturn u Ovnu snažno će uticati na vašu poziciju u karijari, tako da očekujte velike promene iza 14. februara.

JARAC

Pred vama je zemljotres na porodičnom planu. Mnogi Jarčevi će imati probleme sa roditeljima i stanom ali i biti na velikoj prekretnici.

