Ljubavni horoskop do kraja januara: Strelčeve očekuje novo poznanstvo, a ONI treba da smanje kontrolu

Venera, planeta ljubavi, nalazi se u Vodoliji, gde donosi zanimljiv emotivni obrt za Vodolije, Vage i Blizance.

OVAN

Venera u Vodoliji donosi vam iznenadne susrete i potrebu za slobodom u ljubavi. Privlače vas ljudi koji su drugačiji. U postojećim odnosima važno je partneru da date više slobode.

BIK

Ljubav se menja kroz razgovor i nove dogovore. Venera u Vodoliji vas uči da ne posedujete ljude, već da im verujete. Moguće je prijateljstvo koje prerasta u nešto više.

BLIZANCI

Ovo je vrlo povoljan period za flert i komunikaciju. Venera u Vodoliji pojačava vašu harizmu i društveni život. Ljubav može doći kroz putovanja, internet ili nove ideje.

RAK

Emocije su prisutne, ali ih izražavate racionalnije nego inače. Venera u Vodoliji traži da se oslobodite starih strahova u ljubavnim vezama. Intimnost se produbljuje kroz iskren razgovor.

LAV

Partnerski odnosi dolaze u fokus. Venera u Vodoliji donosi vam neočekivane obrte u ljubavi. Moguća su iznenadna zaljubljivanja ili promene u postojećoj vezi.

DEVICA

Ljubav se povezuje sa svakodnevicom i sitnicama. Venera u Vodoliji vam donosi potrebu da unesete više spontanosti u odnose. Moguća je simpatija na poslu ili kroz zajedničke obaveze.

VAGA

Romantika dobija moderan i nekonvencionalan ton. Venera u Vodoliji vam prija jer podstiče iskrenost i ravnopravnost. Očekuje vas poziv na zabavu.

ŠKORPIJA

Emocije su duboke, ali želite više slobode u načinu izražavanja. Venera u Vodoliji može da vam donese promene u porodičnim ili intimnim odnosima. Važno je da ne kontrolišete odnose.

STRELAC

Ljubav se razvija kroz razgovor, kretanje i nova iskustva. Venera u Vodoliji vam donosi uzbudljive kontakte i poznanstva. Odnos zasnovan na prijateljstvu ima veliku šansu da preraste u ljubav.

JARAC

Fokus je na vrednostima i osećaju sigurnosti. Venera u Vodoliji donosi drugačiji pogled na ljubav i materijalnu stabilnost. Moguće su neočekivane simpatije koje menjaju vaše prioritete.

VODOLIJA

Venera u vašem znaku pojačava privlačnost i želju da budete svoji. Ljubav vam dolazi kada ste autentični i slobodni. Ovo je vreme kada možete da započnete vezu sa osobom koja vas razume.

RIBE

Venera u Vodoliji budi u vama skrivene emocije i stare simpatije. Važno je da slušate intuiciju, ali i da jasno postavite granice. Imaćete susret sa jednom osobom na mestu zatvorenog tipa.

Autor: Marija Radić