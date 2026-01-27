ČETIRI ZNAKA NA UDARU PUNOG MESECA, UTICAĆE NA NJIH ČAK DVE NEDELJE! Emocije će biti pojačane, traži se iskrenost

Pun Mesec očekuje nas 1. februara u vatrenom znaku Lava i imaće snažan uticaj na Lavove, Vodolije, Bikove i Škorpije.

Pun Mesec u Lavu donosi snažnu potrebu za priznanjem i iskrenošću. U ovom periodu emocije će biti pojačane, a uticaj punog Meseca će se osećati dve nedelje.

Lav je znak koji traži da budete viđeni i primećeni onakvi kakvi zaista jeste, pa se često javlja potreba da stanete iza sebe, svojih osećanja i izbora, čak iako to znači da ćete biti u centru pažnje.

Ovaj pun Mesec može pokrenuti pitanja samopouzdanja, ljubavi i lične vrednosti. Odnosi se stavljaju na test kroz prizmu ponosa, pa ćete shvatiti gde dajete previše, a gde ne dobijate dovoljno zauzvrat.

Lav donosi toplinu i velikodušnost, pa je ovo dobar trenutak za iskrene razgovore i kreativne projekte.

Pun Mesec u Lavu vas podseća da prava sigurnost dolazi iznutra, kada smete da sijate bez straha. Ovaj astrološki period najjače će delovati na Lavove, Bikove, Škorpije i Vodolije.

LAV

Vi ste jedan od znakova koji će najsnažnije osetiti uticaj punog Meseca. Savet je da ne donosite odluke u afektu i ne reagujete burno ako ne bude sve po vašoj volji.

VODOLIJA

Kriza u partnerskim odnosima! Vodolije koje su u braku mogu da razmišljaju o razvodu. Nepovoljan period za početak nove romanse, jer je pun Mesec rezervisan za kraj.

ŠKORPIJA

Haotična situacija na poslu. Potencijalna kriza može da vas navede da razmišljate o promeni posla.

BIK

Pun Mesec u Lavu donosi vam porodičnu krizu. Moguće je preseljenje i komplikovani odnosi sa rodbinom.

