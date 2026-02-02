Ova 3 znaka nek se pripreme, februar će biti najduži mesec u životu: Sudbina im kuca na vrata

Februar možda traje kratko, ali ove godine za Vodolije, Bikove i Škorpije biće sve samo ne miran.

Ovo nije period sitnih promena poput nove frizure ili garderobe - već trenutak kada se odlučuje o ozbiljnim stvarima - odnosima, poslu, selidbi ili potpuno novom životnom pravcu. Ako osećate unutrašnji nemir, moguće je da vas planete već guraju ka sledećem koraku.

Vodolija: Kraj kompromisa

Kako je februar sezona Vodolije, energija je usmerena direktno na vas. Ovog puta više nećete imati strpljenja za odnose ili poslove u kojima se stalno prilagođavate. Dolazi trenutak iskrenosti, prema sebi i drugima. Vodolije u februaru donose odluke koje vraćaju slobodu i nezavisnost.

Bik: Promena koja vodi ka stabilnosti

Bikovi obožavaju sigurnost, ali februar im donosi situacije koje ih teraju da rizikuju. Moguća je nova poslovna ponuda, finansijski zaokret ili odluka koja menja dugoročnu stabilnost. Iako će promena delovati zastrašujuće, upravo ona može doneti sigurniju budućnost.

Škorpija: Emocionalno čišćenje

Škorpije ovog meseca ne rešavaju karijeru - već srce. Nerešeni odnosi, stare priče ili toksične veze izlaze na površinu.

Februar traži iskren rez, pa ćete morati da odlučite koga zadržavate u životu, a koga zauvek puštate. Ovo je period kada Škorpije prave prostor za ljude koji ih zaista poštuju.

Autor: Marija Radić