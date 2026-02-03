DNEVNI HOROSKOP KOJI MENJA SVE: Device i Vage trljaju ruke zbog NOVCA, a jedan znak danas čeka RAZGOVOR ŽIVOTA!

Zvezde su se poklopile, ali nekom se ne piše dobro!

Danas je dan kada se sve menja! Dok će jedan znak osetiti neverovatan priliv novca, drugi mora da pripazi na osobu iz bliske okoline koja mu već dugo radi iza leđa. Pogledajte šta su vam planete spremile za ovaj utorak i ko treba da izbegava važne odluke!

OVAN

Ukoliko ste u prilici, pozovite prijatelja na šoljicu kafe i razmenite pozitivnu energiju. Pokušajte da to ne bude previše kasno, jer ćete imati problema sa snom. Ova današnja energija može veoma pozitivno uticati na neki projekat na kojem trenutno radite. Dolazite pravo na raskrsnicu. Pažljivo birajte.

BIK

Da li dovoljno vežbate? Danas biste mogli doći u situaciju kada će vam trebati fizička snaga, a vi uvidite da je nemate dovoljno. Posvetite se svom telu. Najbolje i najlakše će vam biti u grupnim aktivnostima. Pronađite ono što vam se sviđa i krenite.

BLIZANCI

Današnji dan pružiće vam sjajnu demonstraciju mudre izreke – ljudi veoma brzo zaborave sve loše što im se desilo i pamte samo periode sreće. Bićete prepuni energije a pitanje je šta ćete uraditi sa njom danas. Postoje razni načini da je iskoristite jer vas dosta toga interesuje. Pronađite šta je to i pravilno je usmerite.

RAK

Da li vas je preplavila želja da otputujete daleko od mesta gde živite? Da li želite da živite u Aziji ili Americi? Ta želja će se javiti usled širenja vaših realnih mogućnosti. Dobro razmislite da li možete da krenete u tom pravcu. Ljudi oko vas uvereni su u vašu snagu, budite i vi.

LAV

Šta se dešava sa vašim prijateljskim vezama? Izgleda kao da ste spremni za svađu. Da li vam je neko ukrao lidersku palicu? Želite da budete vođa tima i sada se susrećete sa otporom. Razmislite da se priključite drugom timu gde su članovi daleko miroljubiviji. Razmislite da odete na put.

DEVICA

Danas bi mogao biti jedan od onih dana kada ćete shvatiti gde i šta je vaša sudbina. Vrlo je moguće da ćete uskoro promeniti svoj život i postaviti temelje sasvim drugačije od trenutnih. To se ne odnosi samo na vaš profesionalni život već na kompletan – mesto prebivališta, ljubavna veza i deca.

VAGA

Nakon nekoliko dana totalne apatije, danas očekujte nalet energije. Svako ko pokuša da vas zadrži neka se pripazi, jer nećete biti raspoloženi da tolerišete primedbe, niti da budete uzdržani. Biće ovo sjajna prilika da pojaćate svoju reputaciju kao sjajnog trenera ili kapitena tima!

ŠKORPIJA

Danas ćete biti pod uticajem jedne osobe (najverovatnije muške) koja odiše onom vrstom odlučnosti, kombinovanom duhovnom i intelektualnom snagom. To su osobine jednog lidera. Susret sa takvom osobom inspirisaće vas na razne načine, moguće veoma humane.

STRELAC

Danas biste mogli osetiti blagu letargiju, posebno u drugoj polovini dana. Međutim, od ranog jutra imaćete raznih obaveza i neće biti vremena za gubljenje. Ukoliko uložite energiju u neki samostalni projekat, ovo bi mogao biti sjajan dan za vas.

JARAC

Današnji dan biće prilično pun događaja. Velika je verovatnoća da ćete se osetiti konačno spremnim da se uhvatite u koštac sa nečim što vas muči – bilo da su u pitanju detalji oko projekta na kojem radite ili problem oko domaćinstva. Nećete stati dok to ne rešite i niko neće uspeti da vas omete u tome.

VODOLIJA

Danas se potrudite malo više oko onoga do čega vam je stalo. Moraćete dokazati sebe i nemojte štedeti svoju energiju da biste u tome uspeli. Uradite nešto lepo za svog partnera i pokažite mu koliko vam je stalo. Sva ta energija će vas iscrpeti, te se potrudite na kraju dana da se dobro odmorite.

RIBE

Danas vas očekuje naporan dan. Nemojte zakazivati i dodavati sebi nove obaveze. Porodica računa na vas danas. Ustvari, raštrkaćete se na više strana, ali se potrudite da ostavite malo energije i za sebe. Ukoliko se predate njima potpuno, nervi će vam biti na granici.

Autor: Dalibor Stankov