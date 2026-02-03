NEPTUN ULAZI U OVNA POSLE 160 GODINA: Astrološkinja Gikis tvrdi da će taj tranzit ovim znacima promeniti život iz korena tokom naredne decenije!

Atrološkinja kaže da će se Neptun u Ovnu zadržati 12 godina i da će imati najjači uticaj na: Ovnove, Lavove, Vodolije, Bikove, Vage i Device.

Astrologija retko svedoči tranzitima koji utiču na čitave generacije, ali upravo se jedan takav dogodio – Neptun je ušao u znak Ovna, što se poslednji put desilo pre više od 160 godina.

Ovaj događaj simbolizuje početak potpuno novog ciklusa, u kojem se menjaju kolektivna verovanja, ideali, način razmišljanja, ali i borba za lične i društvene ciljeve.

Poznata ruska astrološkinja Julija Gikis ističe da ovaj tranzit donosi snažan sudar duhovnog i akcije – inspiraciju i hrabrost, ali i rizik od iluzija, pogrešnih procena i idealizovanja ljudi i situacija.

Šta zapravo znači Neptun u Ovnu?

Neptun vlada snovima, intuicijom, verom i unutrašnjim svetom, dok Ovan simbolizuje inicijativu, borbu i novi početak. NJihova kombinacija donosi period u kojem ljudi mogu:

pronaći dublji smisao života

osloboditi se starih strahova

slediti ideale sa više hrabrosti

upasti u zamku preterivanja, zabluda i nerealnih očekivanja



Zbog toga se savetuje balans između intuicije i realnosti.

Neptun u Ovnu donosi period hrabrosti, vere i velikih ideja, ali i upozorenje da bez jasnih granica lako dolazi do razočaranja.

Za ovih šest znakova, naredne godine mogu biti vreme dubokih unutrašnjih promena, ljubavi, kreativnosti i novih životnih puteva – ako se energija koristi promišljeno i mudro.

Ovan – snažan lični restart i buđenje potencijala

Za pripadnike ovog znaka, tranzit Neptuna kroz Ovna predstavlja jedan od najvažnijih perioda u životu.

Mnogi Ovnovi mogu osetiti snažan unutrašnji preporod, otkriti skrivene talente, promeniti životni pravac i pojačati vezu sa intuicijom i prirodom.

Savet: Ne donosite nagle odluke – slušajte sebe, ali proverite sve činjenice pre velikih koraka.

Bik – finansijska intuicija jača, ali oprez je ključan

Bikovi mogu imati utisak da unapred osećaju poslovne i novčane prilike.

Ipak, kako Neptun često zamagljuje realnu sliku, postoji opasnost od idealizovanja investicija ili impulsivnog trošenja.

Savet: Oslonite se na instinkt, ali ne preskačite planiranje i racionalnu proveru.

Lav – ljubav, inspiracija i kreativni procvat

Lavovima ovaj tranzit može doneti jedan od emotivno najlepših perioda.

Moguća je duboka, romantična ljubav, kao i snažan talas kreativnosti u umetnosti, muzici, pisanju i javnom izražavanju.

Savet: Uživajte u emocijama, ali ne gubite realnu sliku o ljudima koje idealizujete.

Devica – kreativnost kao novi izvor uspeha

Za Device, koje su poznate po racionalnosti, Neptun u Ovnu otvara vrata mašti, inspiraciji i novim talentima.

Mnogi mogu pronaći način da upravo kroz kreativne sposobnosti ostvare uspeh ili dodatnu zaradu.

Savet: Sanjajte hrabro, ali zadržite red i strukturu kako bi ideje postale stvarnost.

Vaga – odnosi se produbljuju, ali granice su neophodne

Vage mogu poželeti dublju, duhovniju dimenziju ljubavi i partnerstva.

Ovaj period donosi romantiku i bliskost, ali i rizik od življenja u iluziji ili zanemarivanja realnih problema.

Savet: Umesto savršenstva, birajte iskrenost, ravnotežu i stabilnost.

Vodolija – nova poznanstva i borba za više ideale

Vodolije ulaze u fazu jačeg društvenog angažmana, novih prijateljstava i zajedničkih ciljeva.

Neptun pojačava potrebu za borbom za pravdu, istinu i kolektivne vrednosti.

Savet: Idealizam je snaga, ali poverenje treba graditi postepeno.

Autor: A.A.