MAGNET ZA SREĆU! Za OVA četiri znaka kineskog horoskopa februar će biti KLJUČAN - Da li ste među njima?

Polako ali sigurno se približavamo početku nove kineske godine, a koja nas očekuje 17. februara i biće u znaku Vatrenog Konja. Dženin Lav, stručnjakinja za kinesku astrologiju, objašnjava da energija Konja tokom narednih 12 meseci "pojačava prirodnu nezavisnost i nemir ovog znaka, stvarajući snažnu težnju za slobodom, samoispoljavanjem i oslobađanjem od ograničenja".

- Istorijski i društveno, godine Vatrenog Konja često su praćene previranjima, kulturnim promenama i hrabrim kolektivnim pokretima, kada ljudi osećaju potrebu da izazovu autoritet, redefinišu svoj identitet i teže radikalnim promenama - rekla je ona.

Prema astrologu, četiri znaka kineskog horoskopa biće najsrećnija u februaru 2026., kada počinje Lunarna Nova godina. Da li je vaš znak među njima?

Pas

Psi će postati društveniji u Godini Konja, što će doneti nove prilike.

- Godina Konja donosi mnogo društvenih poziva, novih ljudi za upoznati i prilike da osnažite postojeće veze - kaže astrolog Dona Stelhorn.

Psi će u 2026. godini pronaći nove prilike za obrazovanje i pristup nekim stvarima koje su ranije bile van domašaja. Astrolog dodaje da će ovaj horoskopski znak više putovati tokom godine.

Koza

Osobe rođene u godini Koze mogu smatrati da je Godina Konja malo brža nego što im prija. Ipak, društvena priroda ove godine doneće sreću, posebno u profesionalnoj karijeri.

- Koze će tokom Godine Konja imati koristi od blage snage. Dobijaju stabilnu podršku i nežnije, negujuće koristi. Napredak će se osećati dosledno, pomažući im da obnove samopouzdanje i stabilnost - dodala je ona.

Tigar

Tigrovi će u Godini Konja biti pravi magnet za sreću. Zbog svoje strastvene i avanturističke energije, imaće više prilika za ljubav i romantiku. Tigrovi bi takođe mogli otkriti nove puteve vezane za zaradu i liderske pozicije.

- To može uključivati kreativne projekte, investicione opcije, ali i prilike da budu u centru pažnje - kaže astrolog.

Konj

Osobe rođene u drugim Godinama Konja (na primer 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) će imati najsrećniju godinu.

Konjska energija, puna upornosti i slobodnog duha, biće pojačana, što ih čini još sposobnijim da ostvare svoje ciljeve.

- Konji značajno profitiraju u Godini Konja jer se energija prirodno poklapa sa njihovom suštinom. Kreću se u potpunoj harmoniji sa ritmom godine, doživljavajući povećanu slobodu, mogućnost kretanja, nove prilike, lični i profesionalni rast, potencijal za putovanja i obnovljenu strast - rekla je na kraju pomenuti astrolog.

Autor: Iva Besarabić