MISLE DA SE SVET VRTI OKO NJIH! Pet najumišljenijih horoskopskih znakova: Da li ste i vi na listi onih koji uvek polaze od sebe?

U svakodnevnim odnosima lako je primetiti razliku između zdravog samopouzdanja i preterane umišljenosti. Dok neki ljudi plene skromnošću, drugi prirodno polaze isključivo od sebe, sopstvenih potreba i utiska koji ostavljaju, često očekujući da se cela okolina prilagodi njihovim željama.

Prema astrologiji, ovih pet horoskopskih znakova najviše veruju da zaslužuju posebnu pažnju i kraljevski tretman:

1. Lav

Ljudi rođeni u znaku Lava prirodno zauzimaju centralno mesto gde god da se pojave. Vole pažnju, pohvale i stalnu potvrdu sopstvene vrednosti, a često su ubeđeni da bez njih atmosfera jednostavno ne bi bila ista. Imaju snažan osećaj lične važnosti i očekuju da se njihov trud i prisustvo uvek prepoznaju. Kada se to ne dogodi, mogu delovati uvređeno ili potpuno nezainteresovano za okolinu.

2. Ovan

Ovnovi su poznati po snažnom egu i uverenju da uvek znaju najbolje. Navikli su da budu prvi, glasni i dominantni, zbog čega često očekuju da ih drugi slede bez previše pitanja. Teško prihvataju kritiku jer je doživljavaju kao lični napad. Njihova potreba da uvek budu u pravu može ostaviti utisak da im je sopstveno mišljenje važnije od svega drugog.

3. Strelac

Strelčevi često veruju da imaju „širu sliku“ i dublje razumevanje sveta od svih ostalih. Skloni su da drže lekcije i dele savete, čak i kada ih niko nije tražio. Iako su otvoreni i društveni, neretko misle da su njihova iskustva značajnija od tuđih. Upravo ta apsolutna sigurnost u sopstvenu perspektivu često im daje nadmen i umišljen ton.

4. Vodolija

Ljudi rođeni u znaku Vodolije često sebe doživljavaju kao drugačije, posebnije i naprednije od ostatka društva. Vole da ističu svoju originalnost, ponekad uz dozu distance prema drugima. Imaju snažan osećaj intelektualne nadmoći i veruju da razmišljaju decenijama ispred svog vremena. Zbog toga mogu delovati hladno ili nadmeno, a njihova umišljenost se najčešće ogleda u stavu da ih malo ko zaista može razumeti.

5. Jarac

Jarčevi su uvereni da su njihova disciplina, trud i ozbiljnost daleko iznad proseka. Često smatraju da jedini znaju kako stvari zaista treba da se rade i da su drugi manje odgovorni ili sposobni od njih. Iako retko traže pažnju otvoreno, Jarac uvek očekuje duboko poštovanje i priznanje. Njihova umišljenost proizlazi iz osećaja moralne i profesionalne nadmoći nad okolinom.

Autor: Dalibor Stankov