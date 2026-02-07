Merkur u februaru obrće igricu: Prvo šapuće lepe vesti, a onda svima testira živce – tri znaka na dobitku, ostali nek se paze

Merkur u februaru deli znakove na srećnike i gubitnike.

Februar 2026. nije običan mesec na nebu – kao da je neko promenio brzinu u sred vožnje. Merkur, planeta poruka, razgovora, misli i odluka, 6. februara ulazi u Ribe i tu se zadržava neobično dugo, sve do sredine aprila. A razlog je onaj čuveni obrt koji svi već znaju po imenu – retrogradni Merkur, koji startuje 26. februara.

Zato februar izgleda kao dva potpuno različita filma. Prvi deo je lagan, mekan, pun nagoveštaja i intuicije. Drugi deo je kao povratak na staru poruku koju ste zaboravili da pročitate do kraja.

Prva polovina februara – Merkur ide pravo, srce vodi glavnu reč

Od 6. do 26. februara misli nisu toliko logične koliko su… osećajne. Ljudi manje analiziraju, a više „osećaju stomakom“. Razgovori su topliji, poruke stižu u pravo vreme, a intuicija radi kao radar.

Ovo je period kad se ideje javljaju dok perete sudove, dok gledate kroz prozor autobusa ili pred spavanje. Nije vreme za hladne kalkulacije, već za inspiraciju, umetnost, pisanje, muziku i sve ono što ne može da se meri tabelama.

Tri znaka tada posebno „dišu punim plućima“:

Ribe – kao da im se magla razmiče. Osećaji su jasniji, odluke dolaze prirodno.

Rakovi – lakše rešavaju porodične i emotivne teme koje su ih dugo mučile.

Škorpije – dolaze do dubokih unutrašnjih uvida, kao da napokon povezuju kockice.

Savet za ovaj deo meseca: zapisujte ideje, poruke i obećanja. Delovaće sitno, ali kasnije može da ispadne presudno.

Ali… Merkur u Ribama ima i svoju maglu

Dok sve deluje lepo i mekano, postoji i druga strana. Ljudi su skloni idealizaciji – veruju više nego što treba, čuju ono što žele da čuju i prećutkuju crvene zastavice.

U tom periodu lako nastaju:

- nejasni dogovori

- pogrešno protumačene reči

- obećanja bez pokrića

Zato je dobro slušati srce, ali ne gasiti razum skroz.

26. februar – kad Merkur ubaci rikverc

E tu se menja atmosfera. Nema drame i velikih lomova, ali javlja se onaj tihi osećaj: „Nešto mi tu ne štima…“ Retrogradni Merkur u Ribama ne viče, on šapuće sumnju.

Stare poruke se vraćaju. Bivši se javljaju. Nedovršeni razgovori iskaču kao notifikacije koje ste ignorisali. Ono što je delovalo savršeno početkom meseca sada traži proveru.

Ovo je vreme:

- vraćanja starim temama

- razotkrivanja pogrešnih tumačenja

- skidanja ružičastih naočara

- zaboravnosti i blage konfuzije

Kome će retrogradni Merkur najviše „zaviti živce“

Ribama – jer se sve dešava u njihovom znaku, pa je sve lično.

Blizancima i Devicama – Merkur im je vladajuća planeta, pa svaka promena jače odzvanja.

Strelčevima – mogu imati osećaj da gube pravac ili fokus.

Njima je glavni savet: usporite. Ne lomite odluke preko kolena. Istina u ovom periodu dolazi na rate.

Šta raditi, a šta preskočiti

Nije idealno za:

- potpisivanje važnih ugovora na brzinu

- velike emotivne preseke

- oslanjanje samo na osećaj bez provere

Jeste savršeno za:

- rad na sebi

- povratak starim projektima

- završavanje započetih priča

- kreativni i duhovni rad

Februar – mesec poruka i popravki

Ovaj februar je kao pismo u dva dela. Prvo dobijete lepu vest, ideju ili osećaj da sve ide kako treba. Onda vam život kaže: „Hajde sad to još jednom pročitaj.“

Ko bude spreman da sluša intuiciju, ali i prizna sebi gde je pogrešio, izaći će iz ovog perioda mudriji i stabilniji. Ko bude tvrdoglavo držao iluzije – zaplešće se u sopstvene misli.

Autor: Jovana Nerić