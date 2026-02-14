Novac stiže za 4 znaka: Evo ko će dobiti pare do 21. februara, a jedan znak treba da igra igre na sreću

Saturn i Neptun su zgazili u Ovna, tako da će položaj planeta pojedinim znakovima odgovarati, pa će uspeti da zarade novac do 21. februara.

Uran u Biku je takođe krenuo napred, tako da nas očekuje poboljšanje finansijske situacije.

Znakovi kao što su Jarčevi, Vodolije, Strelčevi i Lavovi mogu da očekuju priliv novca do 21. februara.

JARAC

Pluton i Mars u Vodoliji donose vam veći priliv novca. Mogućnost zarade na osnovu kampanje na društvenim mrežama.

VODOLIJA

Ulazak u sezonu Riba donosi vam poboljšanje finansijske situacije. Mogućnost dodatne zarade kroz kreativne projekte.

STRELAC

Saturn u Ovnu donosi vam početak novog ciklusa koji će biti odličan za novac. Prestaje period mučenje i dolazi ciklus prosperiteta.

LAV

Merkur u Ribama donosi vam mogućnost da raspolažete tuđom imovinom. To podrazumeva da je i dobar period za nasledstvo.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Riba.

Autor: A.A.