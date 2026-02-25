Ovo su najsrećniji dani u martu: Jedan datum posebno donosi ljubavni preokret!

Krajem februara u vazduhu se oseća suptilna promena. Intenzitet Dana zaljubljenih jenjava, zima polako popušta, a mnogi počinju da razmišljaju o novim počecima. Astrolog Joanne Jones iz organizacije Trusted Psychics tvrdi da je mart idealno vreme za energetski reset.

„Mart donosi prelaznu energiju. On premošćuje period emotivnog promišljanja i stvara zamah ka napred. Odabir pravog dana za delovanje može napraviti razliku između nečega što deluje usiljeno i nečega što je potpuno u skladu sa vama“, objašnjava ona.

Najsrećniji dani u martu

6. mart

Ovaj dan donosi talas samopouzdanja, naročito kada su u pitanju novi odnosi. Idealan je za prve korake i hrabre razgovore. Energija ovog datuma podstiče iskrenost bez agresije i privlačnost bez pritiska. Ako ste oklevali da nekoga pozovete na sastanak ili otvoreno razgovarate o odnosu, sada je pravi trenutak.

12. mart

Dvanaesti mart može doneti nežnu, ali značajnu prekretnicu u ljubavi. Povoljan je za razgovore o posvećenosti i pravcu u kojem veza ide, posebno za parove koji su u tišini preispitivali svoj odnos. Slobodnima ovaj datum donosi prilike za dublje i smislenije susrete, a ne samo prolazne avanture.

18. mart

Mladi Mesec 18. marta čini ovaj datum jednim od ključnih u mesecu. Donosi snažne intuitivne i romantične vibracije. Podstiče nas da slušamo srce, a ne strah. Ovo je odličan trenutak za postavljanje namera povezanih sa ljubavlju – ne radi se o velikim odlukama, već o jasnom uviđanju šta zaista želite.

24. mart

Ovaj dan podstiče na akciju. Do tada bi mnoge situacije mogle da se razjasne, otvarajući prostor za odlučne poteze i nove početke. Povoljan je za zajedničko planiranje putovanja, objavljivanje veze ili bilo koji korak koji postaje vidljiv i drugima.

29. mart

Ovaj datum nosi energiju otpuštanja. Ponekad novi počeci zahtevaju da se nečega odreknemo. Ako imate osećaj da je nešto u zastoju, kraj meseca može doneti potrebnu jasnoću. Otpuštanje ne mora biti negativno – ono je često prvi korak ka nečemu boljem. Mart snažno podržava emotivnu iskrenost i zatvaranje starih poglavlja.

Autor: D.S.