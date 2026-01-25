SPREMA SE NOVA TURA SNEGA Detaljna prognoza: Evo kada kidanje polarnog vrtloga vraća SUROVU ZIMU i u gradove Srbije

Zima se trenutno povlači, donoseći otopljenje i temperature do 15 stepeni. Krajem januara očekuje se toplo vreme, dok je povratak zimskih uslova moguć u prvoj dekadi februara.

Zima u Srbiji i regionu zvanično ide na „pauzu“, ali sudeći prema najnovijim prognozama, pred nama je pravi temperaturni rolerkoster. Dok se čuveni sibirski anticiklon povlači, na scenu stupa topliji vazduh sa zapada koji će doneti dašak proleća i temperature i do 15 stepeni. Ipak, ljubitelji snega ne treba prerano da odlažu zimsko opremu – ključno pitanje je: do kada će trajati otopljenje i kada se vraća zima?

Meteorolog Ivan Ristić kaže meteorološki modeli još nisu uskladili tačan datum povratka hladnog vazduha u februaru. Dok pojedini trenutno označavaju prvu dekadu februaru za povratak zime, kod drugih je to period posle 10. februara.

- Otopljenje je počelo, temperature će početi postepeno da rastu, ali zbog košave koja će duvati za vikend subjektivni osećaj će biti da je hladnije. U narednom periodu nas očekuje promenjivo vreme uz smenu sunca i kiše i do kraja januara i početkom februara biće relativno toplo. Jedan od modela najavljuje povratak zime 6. februara, međutim, nisu svi modeli saglasni sa tim. Prodor hladnog vazduha kroz "bečka" vrata je moguć i tokom druge dekade, videćemo – kaže Ristić za Blic.

Smena "zveri sa istoka" i "lepotice sa zapada"

Ristić dodaje da će narednih dana povremeno biti kiše u nižim predelima i snega na višim planinama. Jutarnji mraz će popustiti, maksimalne temperature će biti u postepenom porastu i do kraja nedelje biće od oko 5 do 10 stepeni.

Kraj januara i početak februara donose još toplije dane sa maksimalnim temperaturama od 10 do 15 stepeni.

- Sibirski anticiklon ili “zver sa istoka” je već oslabio, a otopljenje ili “lepotica sa zapada” se penje na tron. Biće malo toplije, oko 12-13 stepeni, ali i koji stepen više. Za vikend će duvati košava u Banatu, Beogradu i Pomoravlju i biće kiše – kaže Ristić.

Padavine i prolećne temperature

Očekuje da sledeća nedelja bude promenjiva, povremeno sa kišom u nižim predelima, dok će na višim planinama, poput Kopaonika, padati sneg.

Vremenska prognoza za Beograd do 7. februara

- Povećaće se snežni pokrivač. U nižim predelima će padavine biti granici kiše i susnežice, a skoro svi modeli najavljuju otopljenje krajem januara i početkom februara i porast temperatura na 10 do 15 stepeni - poručuje meteorolog.

Stratosferno zagrevanje i sneg u gradovima

Ristić ističe da se time zima ne završava jer se u februaru ponovo vraćaju snežne padavine.

Zima nije gotova, u februaru će ponovo zahladneti i padaće sneg

- U stratosferi se dešavaju velike promene od 25. januara koje su bitne za nastavak zime. Naime, dolazi do stratosferskog zagrevanja i stvara se antivrtlog iznad Atlantika, poput blok sistema. Zato će prvoj dekadi februara zima polako da se vrati i ponovo ćemo uživati u snegu. Ne treba ga otpisivati ni u nižim predelima. U februaru će ga biti i u Beogradu će ga biti. Samo je pitanje dana kada će ponovo da se vrati zima – kaže Ristić.

Uticaj Đenovskog ciklona i otapanje snega

Marko Čubrilo, meteorolog amater, je najavio da će narednih dana biti promenljivo oblačno i relativno toplo. Sneg će padati samo na planinama, a kratkotrajno i slabije zahlađenje očekuje oko 27. januara.

- Narednih dana ka nama će sa jugozapada i juga priticati sve toplija, ali vlažnija vazdušna masa. U subotu će padavina najčešće biti na južno orijentisanim planinama Dinarida. Padaće najčešće kiša, dok je sneg moguć tek preko 1.200 metara nadmorske visihne. Tokom dana južni u jugoistočni vetar biće u osetnom pojačanju – kaže Čubrilo.

Njegovi modeli za nedelju prognoziraju uticaj Đenevskog ciklona uz povremenu kišu nad većim delom regiona, znatno češću i jaču na jugu i zapadu. Duvaće jak južni vetar na planinama i zbog toga će se sneg topiti i na preko 1.400 metara nadmorske visine, dok će u košavskom području duvati olujan južni i jugoistočni vetar, topla varijanta košave.

Čeka se odluka prirode

- Nad većim delom regiona biće relativno toplo uz maksimume od 5 do 15 stepeni, a osetno hladnije samo na krajnjem istoku Srbije uz tmurno vreme i maksimume oko 0 stepeni. Uveče slabljenje južnog vetra i prolazna kiša nad većim delom regiona. Početkom sledeće nedelje će malo zahladiti i snežna granica će se spustiti na oko 800 metara nadmorske visine, ali će padavine polako slabiji – kaže Čubrilo.

Južni vetar će takođe na kratko prestati i zameniće ga zapadni i severozapadni. Dnevna maksimalna temperatura će biti od 2 do 8 stepeni.

Čubrilo poručuje da će krajem januara i početkom februara biti relativno toplo

Od 28. januara će ponovo jačati južno strujanje i do oko 5. februara će nam priticati relativno topao i povremeno vlažan vazduh.

- Noćnih mrazeva uglavnom neće biti, dok bi se dnevni maksimumi kretali od 5 do 12 stepeni. Oko 7. februara modeli počinju da daju mogućnost građenja anticiklona u visokim geografskim širinama i samim tim promenu sinoptičkog trenda nad Evropom. U narednim danima ćemo videti da li ova zima još šta da kaže – zaključuje Marko Čubrilo.

Autor: Jovana Nerić