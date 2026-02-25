NE DRŽE SE DOGOVORA: Horoskopski znakovi koji hronično kasne

Mnogi poznajemo barem jednu osobu koja stalno kasni, bez obzira na priliku. Astrolozi kažu da neki horoskopski znaci jednostavno funkcionišu drugačije i da vreme za njih nije striktno.

Blizanci

Vladani Merkur, planetom komunikacije i pokreta, Blizanci imaju um koji radi brzinom svetlosti. Njihov problem nije lenjost, već previše interesovanja. Dok se spremaju da izađu iz kuće, zazvoni telefon, naiđu na zanimljiv članak ili im sinula nova ideja. Svaka distrakcija ih odvlači u novi mentalni lavirint i pojam o vremenu potpuno nestaje.

Njihovo kašnjenje je često praćeno pričama koje oduševljavaju. Nisu zakasnili jer su sedeli kod kuće, već zato što su putem sreli poznanika, pomogli komšiji ili otkrili novu prodavnicu. Njihova radoznalost jača je od kazaljki na satu, pa im se teško zameriti, a energiju koju donose svuda svi primete.

Strelac

Večni optimisti Zodijaka, Strelci, iskreno veruju da mogu stići na sve. Njihov moto je „sve se stigne“, čak i kad je matematički nemoguće. Uvereni su da im od tuširanja do dolaska na drugi kraj grada treba tačno petnaest minuta, ne računajući saobraćaj, traženje parkinga ili druge prepreke.

Njihovo kašnjenje proizlazi iz velike želje za slobodom. Ne vole da budu sputani strogim rasporedima i radije žive u trenutku. Ako ih nešto usput zaokupi, bez razmišljanja skrenu sa puta. Njihova spontanost je zarazna, pa im se kašnjenje često oprosti čim se pojave sa osmehom.

Ribe

Za maštovite Ribe, vreme je apstraktno i fluidno. One ne žive u svetu minuta i sekundi, već u carstvu osećaja, mašte i intuicije. Nije retkost da se izgube u svojim mislima, dobroj knjizi ili omiljenoj pesmi, a kad se vrate u stvarnost, shvate da je prošlo nekoliko sati.

Njihovo kašnjenje gotovo nikad nije namerno niti znak nepoštovanja. One jednostavno funkcionišu na drugačijoj frekvenciji. Kada se konačno pojave, često izgledaju pomalo zbunjeno, ali njihova nežna priroda i iskrena isprika obično su dovoljni da svi zaborave na čekanje.

Lav

Lavovi ne kasne – oni imaju dramatičan ulazak. U njihovom svetu događaj ne počinje dok se oni ne pojave. Njihovo kašnjenje nije rezultat neorganizovanosti, već podsvestne potrebe da budu u centru pažnje. Priprema za izlazak je za njih ritual koji se ne sme požurivati – izbor savršene odeće, frizure i modnih dodataka zahteva vreme.

Oni očekuju da će njihov dolazak biti primećen i cenjen. Iako to može delovati arogantno, Lavovi zapravo žele da podele svoju energiju sa svima. Njihovo kašnjenje je deo kraljevskog šarma, a kada uđu u prostoriju, donose samopouzdanje i toplinu koju svi odmah primećuju.

Vaga

Vage su majstori neodlučnosti, a to je glavni razlog njihovog kašnjenja. Problem počinje već kod ormara: šta obući? Nakon pola sata isprobavanja i vaganja između dve gotovo identične kombinacije, Vage konačno odaberu nešto, samo da bi na vratima pomislile da je drugi outfit ipak bolji.

Njihova težnja za harmonijom i estetikom oduzima dragoceno vreme. Ne žele nikoga uvrediti svojim kašnjenjem, ali anksioznost oko donošenja prave odluke jednostavno ih paralizuje. Kada napokon stignu, izgledaju besprekorno, a svojim šarmom i iskrenom isprikom odmah osvoje sve.

Autor: D.S.