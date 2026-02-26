Stižu im pare: OVI horoskopski znaci obogatiće se na igrama na sreću do 5. marta

Do 5. marta, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Bikovi, Škorpije i Vodolije imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Do 5. marta astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

BIK

Venera, vladar Bika, naglašava materijalnu stabilnost i dobitke. U narednim danima Bikovima se može da se otvori prilika kroz iznenadne, ali promišljene poteze. Ako igraju, bolje je da to bude nešto umerenije i planski.

ŠKORPIJA

Intuicija Škorpije je pojačana. Mogu imati osećaj "da znaju broj" ili pravi trenutak za uplatu. Ključ je da veruju svom unutrašnjem osećaju, ali bez preterivanja.

VODOLIJA

Neočekivani obrti idu u korist Vodolijama. Uran (njihov vladar) donosi iznenadne pozitivne situacije, a to je upravo energija igara na sreću. Mali rizik može da donese zanimljiv rezultat.

Autor: Marija Radić