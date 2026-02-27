DNEVNI HOROSKOP: Vodolije očekuje iznenadni dobitak, Lavovi uživaju u dobrom društvu, a ovaj znak će uživati u romantici

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za ovaj petak.

OVAN

Izvesni uspesi iz prošlosti su vam omogućili da ovih dana živite na račun stare slave. Iskoristite naredne dane prvenstveno da se dobro odmorite. Nakon perioda zatišja, slede vam nove obaveze. Opskrbljeni pozitivnom energijom, uspešno ćete odoleti svim izazovima.

BIK

Danas ćete biti idealista i romantičar. Ljubav će biti u prvom planu. Ako ste slobodni, postoji mogućnost da ćete upoznati neku interesantnu osobu vrednu pažnje. Ako ste u vezi, očekujte dan pun ljubavi i međusobne nežnosti. Slobodno se vinite u oblake, danas je i to dozvoljeno.

BLIZANCI

Sreća je danas na vašoj strani. Uživajte u plodovima napornog rada u proteklih nekoliko dana. Napokon sebi možete da priuštite nešto što nikada ranije niste mogli. Okruženi ste prijateljima, a i voljena osoba vas podržava. Pored toga i izgledate atraktivno. Zvuči neverovatno, ali istinito je. Iskoristite ovaj dan i uživajte.

RAK

Sav uspeh i bogatstvo u kom ste uživali u poslednjih nekoliko meseci, učinilo je da se suviše okrenete materijalnim stvarima, pa će se to danas odraziti na vašu umetničku i duhovnu stranu. Možda ćete danas doživeti iznenađenje u prodavnici ili na ulici. Upoznaćete iznenada interesantnu osobu, sa kojim ćete deliti iste interese. Ostanite sa njom u kontaktu.

LAV

Društvo dobrog prijatelja danas bi moglo da vam prija kao nikada do sad. To može biti odlazak na koncert ili festival, u pozorište ili na neku drugu manifestaciju. Veći deo dana provešćete napolju. Sport takođe može biti dobra razonoda. Možda ćete biti smotaniji nego inače - prosuti piće, ispustiti telefon, ali to neće biti razlozi da ne uživate u potpunosti.

DEVICA

Kontinuirani uspeh i dobra finansijska situacija učiniće da danas letite po oblacima. Verovatno ćete biti puni samopouzdanja i okruženi velikim brojem ljudi koji vam se dive. Postoji čak i mogućnost javnog priznanja. Nekoliko manjih nezgoda moglo bi se dogoditi danas, ali ništa dovoljno veliko da vam pokvari raspoloženje. Divan dan je pred vama!

VAGA

Sada kada ste se konačno izborili za svoju poziciju u univerzumu, možete da se posvetite ličnim interesima. To može biti pisanje, slikanje, kuvanje ili bilo koja druga vrsta kreativnog rada, za koji niste nikako pronalazili vremena. Sada imate dovoljno vremena ispred sebe da ispunite sve svoje snove.

ŠKORPIJA

Danas će vas mučiti neka sumnja po pitanju prijateljstva. Da li vam je ta osoba dužna novac? Obećala uslugu? Zavisni ste od nje na neki način? Sumnjajući u druge vi ustvari sumnjate u sebe. Opustite se i verujte kako sebi, tako i drugima. Vaš prijatelj će se sigurno pojaviti.

STRELAC

Danas će vas konfuzija sprečiti da uradite mnogo toga što ste imali na umu. Imaćete osećaj kao da ste potpuno ošamućeni, usporeni i zbunjeni. Dajte sve od sebe da se skoncentrišete, budete praktični i objektivni. Ponekad je za to potrebno uložiti dodatni napor. Nemojte donositi važne odluke.

JARAC

Danas ste puni samopouzdanja, u toj meri da ćete poželeti da započnete vlastiti posao. Sreća je na vašoj strani. Za šta da se uhvatite, biće berićetno. Takođe, imaćete uspeha i kada je reč o vama bliskim ljudima. Očekuju vas prijatni trenuci sa prijateljima i rodbinom.

VODOLIJA

Novac koji vam je iznenada pristigao navešće vas da razmišljate o daljim ulaganjima. Možda je pravo vreme da renovirate prostor u kom živite, ili da investirate u budući posao i tako steknete još više. Sve u svemu, ostanite racionalni i ne žurite sa odlukama. Imate svo vreme ovog sveta da razmislite i uživajte u tome.

RIBE

Vaš emotivni partner će imati problema da komunicira sa ljudima iz vašeg okruženja. Ako se to dogodi, budite na njegovoj strani. Verovatno je samo zbunjen i stidljiv i potrebna mu je pomoć. U večernjim časovima moguć je interesantan poziv od nekoga na koga dugo niste pomislili. Osmeh će blistati na vašem licu.

Autor: Jovana Nerić