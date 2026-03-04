Pluton vraća izgubljeno samopouzdanje: Ova tri znaka cvetaju, od sada oni vuku sve konce

Kada se Pluton pokrene direktno, mnogi osećaju snažan unutrašnji pomak. Ovaj tranzit u astrologiji simbolizuje transformaciju, suočavanje sa prošlošću i duboke lične promene. Upravo zbog toga njegov direktan hod često donosi osećaj oslobađanja i spremnosti da se zatvore stara poglavlja.

Od 25. februara energija se promenila, a pojedini znakovi konačno imaju snage da pogledaju unazad bez gorčine i krenu napred sa mnogo više samopouzdanja. Najviše koristi od ovog tranzita mogli bi da osete pripadnici tri horoskopska znaka – jer sada dolazi trenutak da povrate kontrolu nad sopstvenom pričom.

Promena je ključna tema ovog perioda. Prihvatanje onoga što je bilo i spremnost da se krene dalje pokreću novu energiju i donose osećaj da se život ponovo kreće u pravom smeru.

Škorpija - buđenje unutrašnje snage

Za Škorpija ovaj period donosi snažan talas lične moći. Kao da se energija naglo vraća i podseća vas koliko ste zapravo izdržljivi.

Pluton, planeta transformacije, posebno snažno utiče na ovaj znak, pa nije iznenađenje što upravo sada dolazi trenutak suočavanja sa istinom. Ipak, to nije trenutak slabosti - naprotiv. Škorpije sada jasno vide sopstvenu snagu i spremne su da prestanu da se vraćaju na stare greške.

Čak i ako ste u nekom trenutku sami sebi otežali put, sada shvatate da imate sposobnost da se iz svega izvučete jači nego ranije. Kada jednom pogledate realnost u oči, otvara se potpuno novo poglavlje. Život počinje da ide nabolje.

Bik - vreme je da preuzmete inicijativu

Za Bik ovaj period donosi važnu spoznaju: ponekad stagnacija dolazi iz sopstvene zone komfora.

Bikovi su poznati po tome što vole stabilnost, ali ponekad upravo ta potreba za sigurnošću može da ih zadrži na mestu. Sada se to menja. Direktan Pluton donosi trenutak jasnoće - shvatate gde ste sami sebe kočili i odlučujete da to promenite.

Od 25. februara javlja se snažan nalet energije i motivacije. Kada Bik jednom odluči da krene napred, teško ga je zaustaviti. Osećaj snage i kontrole nad sopstvenim životom ponovo se vraća, a sa njim dolazi i osećaj da se stvari konačno kreću u dobrom pravcu.

Lav - vraćate kontrolu nad sopstvenim životom

Za Lav ovaj tranzit donosi povratak samopouzdanja i osećaja ličnog autoriteta.

Svi ponekad prolazimo kroz faze sumnje u sebe, a ni Lavovi nisu izuzetak. Ipak, ovaj period donosi jasnoću i novu perspektivu. Vizija budućnosti postaje mnogo preciznija, a sa njom dolazi i motivacija da se stvari pokrenu.

Lavovi sada ponovo osećaju da imaju kontrolu nad svojim životom i pravcem kojim idu. Svrha i ambicija vraćaju se u prvi plan, a energija koja se budi podseća ih da su sposobni da ostvare mnogo više nego što su možda u poslednje vreme verovali.

Zbog toga ovaj period može označiti početak mnogo boljeg poglavlja - onog u kojem Lav ponovo preuzima glavnu ulogu u sopstvenoj priči.

Autor: Marija Radić