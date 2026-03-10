Rakovima fali energija, Vage prave planove za budućnost, a OVAJ ZNAK je spreman da menja život iz korena

Dnevni horoskop za 10. mart 2026. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 10. mart 2026. godine kaže da će vam na početku dana biti teže da razumete reakcije bliskih ljudi. Ipak, otvoren razgovor može da donese važna razjašnjenja. Direktno kretanje Jupitera donosi više optimizma u porodične odnose. U narednim nedeljama atmosfera kod kuće može da postane mnogo harmoničnija. Pokušajte da smirite misli i ne reagujete impulsivno na sitne nesporazume.

BIK

Dnevni horoskop kaže da na početku dana možete da imate sklonost da budete sumnjičavi ili da previše razmišljate o stvarima koje ne možete da promenite. Kako dan odmiče, energija postaje mnogo povoljnija. Jupiter u direktnom hodu donosi više jasnoće u razgovorima i planovima sa partnerom. Pokušajte da se krećete više.

BLIZANCI

Moguće su manje napetosti ili razlike u mišljenju. Važno je da saslušate i tuđu perspektivu. Jupiter u direktnom hodu donosi više sigurnosti kada su u pitanju planovi i zajedničke ideje. Dobro bi vam prijala fizička aktivnost kako biste oslobodili nakupljenu napetost.

RAK

Danas pokušajte da ne dozvolite da vas preplave brige ili nesigurnost. Jupiter ponovo kreće direktno upravo u vašem znaku i donosi više vere u budućnost i u sopstvene planove. U narednom periodu imaćete više energije i motivacije da unesete pozitivne promene u život.

LAV

U prvom delu dana izbegavajte rasprave i nadmetanja oko moći. Direktno kretanje Jupitera donosi osećaj olakšanja i jasnije sagledavanje situacije u odnosima. Dobro bi vam prijalo vreme za odmor i razmišljanje o sledećim koracima.

DEVICA

U prvom delu dana emocije mogu da budu jače, pa neke situacije mogu da deluju komplikovanije nego što zaista jesu. Kako dan prolazi, stvari postaju jasnije. Jupiter u direktnom hodu donosi nove prilike kroz prijateljstva i saradnje. Pokušajte da pronađete vreme za opuštanje i druženje.

VAGA

Dnevni horoskop za 10. mart 2026. godine kaže da možete da budete osetljiviji ili da razmišljate o starom problemu iz drugačije perspektive. Jupiter u direktnom hodu donosi više samopouzdanja kada su u pitanju planovi za budućnost. Prijaće vam aktivnosti koje vas mentalno opuštaju.

ŠKORPIJA

Možete da osećate smenu želje za promenama i straha od nepoznatog. Jupiter u direktnom hodu donosi više jasnoće u planove za budućnost i podstiče vas na nove ideje. Kratko putovanje ili promena rutine mogu da vam prijaju.

STRELAC

Na početku dana izbegavajte napete razgovore i nepotrebni ponos. Jupiter, vaša vladajuća planeta, kreće direktno i donosi više sigurnosti u bliskim odnosima. Pokušajte da usporite tempo i pronađete vreme za odmor.

JARAC

Možete da imate utisak da su poruke koje dobijate od drugih pomalo kontradiktorne. Direktno kretanje Jupitera u sektoru odnosa donosi više jasnoće i napretka u partnerstvima. Pokušajte da smanjite stres i ne opterećujete se tuđim očekivanjima.

VODOLIJA

Na početku dana možete da imate potrebu da sve rešavate sami, bez pomoći drugih. Jupiter u direktnom hodu donosi više motivacije i želju da unapredite svakodnevne navike i odnose. Prijaće vam promena rutine i više kretanja.

RIBE

Dnevni horoskop za 10. mart 2026. godine kaže da su u prvom delu dana mogući manji problemi u komunikaciji ili koncentraciji. Kako dan odmiče, energija postaje mnogo pozitivnija. Jupiter u direktnom hodu donosi inspiraciju i više entuzijazma u emotivnom životu. Kreativne aktivnosti mogu da vam pomognu da se opustite i vratite unutrašnji balans.

Autor: S.M.