DNEVNI HOROSKOP: Blizanci 'gore' od EROTIKE, Lav uživa za sve pare, Vodolija je danas NEZAUSTAVLJIVA, a evo kakva je vaša sudbina!

Zvezde su se jutros opasno poravnale, a jedan znak bi mogao da doživi preokret kakav nije ni sanjao! Pogledajte šta vam planete poručuju za ovaj utorak – nekome stiže novac, a nekome lekcija koju će dugo pamtiti.

OVAN

Imaćete mnogo uspeha u stvarima kojima se danas posvetite. Ukoliko ste nezadovoljni situacijom na ljubavnom planu, ovaj dan je pogodan za otvoren i iskren razgovor. Problem najverovatnije leži u partnerovoj tvrdoglavosti i insistiranju da sve bude po njegovom, a vi razmislite da li možete da zamislite sebe na duže staze pored takve osobe. Zaslužujete samo najbolje.

BIK

Osećate pad u energiji, ali nema većih razloga za brigu. Razlog ovome leži u poljuljanom imunitetu i nedostatku kondicije, te stoga razmislite o nekoj fizičkoj aktivnosti. Nikada nije kasno da se posvetite vežbanju, a u pravom društvu sve je mnogo zanimljivije i lakše. Pitajte vaše prijatelje ili kolege s posla da li postoji neko voljan da vam se pridruži.

BLIZANCI

Dan je pogodan za druženje i uspostavljanje novih poslovnih kontakata. Ovo je naročito važno ako razmišljate o promeni radnog mesta - jednu priliku ne treba da propustite. Kreativne aktivnosti su takođe poželjne, pa nađite vremena za pisanje ili slikanje. Jedan poziv za druženje ne treba da odbijete - očekuje vas mnogo zabave i zanimljivih susreta.

RAK

Ne možete da se otmete utisku da je vašem domu potrebno sređivanje i nekoliko manjih popravki. Danas biste mogli da uradite nešto povodom toga. Ne zaboravite da vam za to uopšte nije potrebna veća suma novca, već malo dobre volje, energije i kreativnosti. Pozovite sve prijatelje koji su raspoloženi da vam pomognu. Fokusirajte se na jarke boje i detalje kojim ćete oplemeniti prostor.

LAV

Pred vama je dan ispunjen mnogobrojnim obavezama i velike su šanse da većinu njih nećete uspešno privesti kraju. Pokušajte da se ne opterećujete previše, a ponajmanje nemojte biti obeshrabreni. Da biste bili što efikasniji, nađite vremena i za odmor. Prijaće vam razgovor i druženje sa prijateljima sa kojima duže vreme niste u kontaktu. Nadoknadite sve što ste propustili.

DEVICA

Spremni ste da načinite krupan korak za vašu karijeru i promenite radno mesto. Već duže vreme osećate nezadovoljstvo i svesni ste da tako ne možete dalje. Potražite savet od nekoga čije mišljenje uvažavate, a pokušajte i da se informišete kakve su vam šanse da pronađete posao u inostranstvu. Pažljivo osluškujte potrebe tržišta, ali ne zaboravite ni na sopstvene afinitete.

VAGA

Šta je ono za čim najviše žudite? Konkretizujte vaše snove koliko još danas i krenite sa njihovom realizacijom. Svi znaci ukazuju da će vam se želje ostvariti u veoma kratkom vremenskom periodu, čak i ako imate ambiciozne želje. Jedna lekcija iz prošlosti može vam biti od velike pomoći. Neobično iskustvo na kraju dana pomaže vam da vaš posao sagledate iz nekog drugog ugla.

ŠKORPIJA

Ako želite da rezultati vašeg rada počnu da pristižu, koliko još od ranog jutra uložite dodatni napor u završavanje nekih projekata. Na korak ste od cilja, pa nikako ne odustajte od onog što vam je zaista bitno. Znajte da koliko god se posvetili onome što vam je važno, višestruko ćete biti nagrađeni. Budite zahvalni i ovu priliku iskoristite na najbolji mogući način.

STRELAC

Pred vama je dan ispunjen velikim životnim promenama. Budite otvoreni za sve mogućnosti. Verovatno ćete doći do nekih značajnih informacija koje bi mogle da vam budu od koristi u poslu kojim se bavite. Velike su šanse da isprva ne primetite njihovu važnost, ali će vam podrobno razmišljanje ukazati na njihov pravi potencijal. Iskoristite šansu koja vam se pruža.

JARAC

Vi ste naprosto nezaustavljivi! Imate utisak da vam danas ništa nije nemoguće, jer su vam samopouzdanje i energija na zavidnom nivou. Pa ipak, pažljivo isplanirajte neke poslovne projekte kako ne biste, zbog vaše brzopletosti, propustili ono najvažnije. Šta god danas da započnete doneće vam veliki uspeh, ali najbitnije je da se posvetite stvarima koje vi želite, a ne tuđim očekivanjima.

VODOLIJA

Previše razmišljate o nekim stvarima iz prošlosti, a to vas sprečava da načinite korak napred. Pokušajte da se oslobodite nekih bolnih uspomena za vaše dobro, pa ako je potebno, porazgovarajte o njima sa nekim u koga imate mnogo poverenja. Kada shvatite da je hrabrost koja je potrebna da se suočite sa izazovima više od pola uspeha, bićete na pravom putu koji vodi ka napretku.

RIBE

Danas ćete imati vremena da na pretek razmislite šta želite od vašeg života. Mudro ga iskoristite. Ako niste zadovoljni situacijom na poslovnom planu, pokušajte da pronađete alternativu. I više ste nego spremni za nove izazove i prilike koje će vam se uskoro pružiti. Takođe, nađite vremena da se posvetite aktivnostima koje volite, a nakon toga, sistematski se posvetite planiranju budućnosti.

Autor: D.S.