Ovan u ljubavi: Zaljubi se za sekund, ohladi još brže!

Strast na maksimumu, emocije bez kočnice – ali koliko zapravo traje ljubav sa najvatrenijim znakom horoskopa?

Kada je u pitanju Ovan, ljubav nikada nije mlaka. Kod njih je sve intenzivno, brzo i bez kalkulacije. Zaljubljuju se naglo, često na prvi pogled, vođeni snažnom hemijom i unutrašnjim impulsom koji ne znaju – niti žele – da kontrolišu. Ako im se neko dopadne, to će se videti odmah: pažnja, inicijativa i energija biće na maksimumu.

Njihov vladar je Mars, planeta strasti i akcije, što objašnjava zašto Ovnovi ne umeju da vole polovično. Oni ulaze u odnose kao u avanturu – bez straha i sa ogromnim očekivanjima. Međutim, upravo ta brzina kojom plane emocija često znači i da se brzo zasite, posebno ako odnos izgubi dinamiku.

Problem nastaje kada početno uzbuđenje počne da jenjava. Ovnovi žive za osećaj lovine, za uzbuđenje i neizvesnost. Kada stvari postanu predvidive, mogu početi da se povlače, i to bez jasnog objašnjenja. Nije nužno da su prestali da vole – već im nedostaje intenzitet koji ih je na početku privukao.

U vezi traže partnera koji može da im parira – neko ko je samostalan, samouveren i dovoljno zanimljiv da ih konstantno drži uključenima. Ne podnose pasivnost ni emotivnu zavisnost, jer tada brzo gube interesovanje. Sa druge strane, kada pronađu osobu koja ih inspiriše i izaziva, mogu ostati izuzetno lojalni i posvećeni.

Ljubav sa Ovnom nikada nije dosadna – ali zahteva energiju, strpljenje i razumevanje njihove prirode. Kod njih je sve ili ništa: ili će vas voleti kao da ste jedini na svetu, ili će jednostavno nestati iz vašeg života. Upravo zato, ko jednom doživi njihovu ljubav, teško je zaboravlja.

Autor: S.Paunović