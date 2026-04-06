Njima proleće ne prija: Ovi horoskopski znakovi tada gube energiju i povlače se u sebe!

Dok svi oko njih cvetaju, oni se bore sa padom motivacije, preosetljivošću i unutrašnjim nemirom.

Iako proleće važi za najlepše i najoptimističnije godišnje doba, ne doživljavaju ga svi isto. Dok neki znakovi blistaju i pune se energijom, drugi kao da se tek tada suočavaju sa sopstvenim unutrašnjim izazovima. Promena ritma, više obaveza i društvenih očekivanja može ih izbaciti iz ravnoteže, pa im treba više vremena da se prilagode.

Rak je jedan od znakova kojem proleće može doneti emotivnu nestabilnost. Kako se svet oko njih ubrzava i otvara, Rakovi često osećaju potrebu da se povuku i zaštite. Njihova osetljivost tada dolazi do izražaja, pa ih čak i sitnice mogu preplaviti. Umesto da prate tempo okoline, njima više prija sporiji, introspektivan ritam.

Devica se u proleće često suočava sa unutrašnjim pritiskom da sve dovede u red – i sebe i druge. Dok priroda cveta u svojoj spontanosti, Device mogu osećati frustraciju jer stvari ne idu po planu. Perfekcionizam tada dolazi do izražaja, što može dovesti do iscrpljenosti i osećaja da nikada nije dovoljno dobro.

Škorpija, iako snažna i intenzivna, u proleće može prolaziti kroz dublje unutrašnje procese. Ovo je period kada potisnute emocije izlaze na površinu, što može biti iscrpljujuće. Umesto spoljašnjeg procvata, Škorpije tada prolaze kroz lične transformacije koje nisu uvek vidljive drugima, ali su izuzetno važne.

Jarac, poznat po disciplini i fokusu, može se osećati pomalo izgubljeno u prolećnom haosu. Dok svi oko njega traže opuštanje i uživanje, Jarac teško pušta kontrolu i može imati utisak da gubi korak. Opuštenija atmosfera mu ne prija uvek, pa može delovati distancirano ili preopterećeno obavezama koje sam sebi nameće.

Ipak, važno je zapamtiti – ne postoji loše godišnje doba, već samo različiti unutrašnji ciklusi. Dok neki cvetaju spolja, drugi rastu iznutra. A upravo ti tihi, nevidljivi procesi često vode ka najvećim ličnim promenama – samo malo kasnije, ali zato snažnije.

Autor: S.Paunović