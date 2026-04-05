OVO SU NAJVEĆI RASIPNICI ZODIJAKA: Nećete verovati na šta troše i poslednju paru!

Dok se neki horoskopski znaci drže budžeta kao pijan plota, drugima novac jednostavno klizi kroz prste. Astrologija može ponuditi objašnjenje zašto su neki ljudi skloniji impulsivnoj kupovini i kako njihove urođene osobine utiču na stanje na računu.

Pogledajmo ko su najveći potrošači među znacima i na šta najradije troše svoj mukotrpno zarađeni novac.

Ovan

Impulsivan i energičan, Ovan živi u trenutku, a to se vidi i u njegovom odnosu prema novcu. Kad nešto poželi, želi to odmah i retko će zastati da razmisli o dugoročnim posledicama kupovine. Njegov moto je "kupi sada, misli posle", što ga često dovodi do neplaniranih troškova.

Ovnovi ne troše nužno na luksuz, već na uzbuđenje i iskustva. Bilo da je reč o najnovijem gedžetu, spontanom putovanju ili ulaznicama za koncert, ako nešto obećava adrenalin i zabavu, Ovan će bez puno razmišljanja posegnuti za karticom. Štednja im je prilično apstraktan pojam jer je često doživljavaju kao odricanje od životnih radosti.

Lav

Kralj horoskopa voli da živi na visokoj nozi – a to, naravno, ima svoju cenu. Lavovi su poznati po velikodušnosti i ljubavi prema luksuzu, a novac im je sredstvo za uživanje i ostavljanje utiska. Kvalitet im je uvek važniji od kvantiteta, pa će radije kupiti jednu skupu dizajnersku torbu nego deset jeftinijih.

Osim što vole da ugađaju sebi, Lavovi su vrlo darežljivi i prema bližnjima. Obožavaju da kupuju skupe poklone i časte prijatelje po restoranima jer im to daje osećaj zadovoljstva i važnosti. Njihov račun često pati zbog potrebe da održe sliku uspešne i velikodušne osobe.

Vaga

Vage su estete horoskopa i imaju istančan osećaj za lepotu i sklad, pa su slabe na sve što je lepo. Bilo da je reč o umetnosti, modi, kozmetici ili uređenju doma, Vaga će uvek pronaći nešto što jednostavno "mora" da ima. Problem nije nužno impulsivnost, već neodlučnost – pa često kupe više stvari jer ne mogu da se odluče samo za jednu.

Ovaj vazdušni znak voli i društveni život, što uključuje česte izlaske, večere i druženja. Troškovi se tako lako nakupe, a Vaga, koja želi da izbegne neprijatne situacije i prepirke, retko će išta reći oko podele računa, čak i kad ide na njenu štetu. Održavanje mira i dobre atmosfere često im je važnije od nekoliko dinara više na računu.

Strelac

Strelac je večiti optimista koji veruje da će novca uvek nekako biti. Zbog takvog stava retko razmišlja o štednji za crne dane. Novac mu pre svega znači slobodu – slobodu da putuje, istražuje nove kulture i stalno doživljava nešto novo. Bez problema će potrošiti i poslednji dinar na avionsku kartu za egzotičnu destinaciju jer su mu iskustva vrednija od stvari.

Njegova potrošnja najčešće je vezana uz avanturu. To mogu biti skupi kursevi, sportska oprema ili spontani izlet automobilom. Strelčeva velikodušnost i opušten pristup životu čine ga omiljenim u društvu, ali mu zbog toga novčanik često ostane prazan i pre kraja meseca.

Ribe

Kao najveći sanjari horoskopa, Ribe često imaju vrlo opušten odnos prema novcu. Troše vođene emocijama, a ne logikom. Kupovina im može poslužiti kao uteha ili beg od stvarnosti, pa će se lako počastiti nečim lepim kad se osećaju loše. Njihova saosećajna priroda često znači i da uskaču drugima kad im je potrebna finansijska pomoć – Ribe teško izgovaraju "ne".

Često nisu ni svesne koliko troše jer ne vole da razbijaju glavu brojkama i proračunima. Sitni troškovi, poput kafa, časopisa ili malih poklona za druge, lako se nakupe i stvore popriličan minus na računu. Ribe na novac gledaju prilično neopterećeno i veruju da će se stvari nekako već posložiti.

Blizanci

Znatiželjni i društveni Blizanci troše na sve što može da zadovolji njihovu radoznalost i potrebu za druženjem. Knjige, kursevi, nova tehnologija, pretplate na razne servise – sve što obećava nove informacije i zabavu lako završi na njihovom spisku za kupovinu. Najveća slabost im je dosada; čim im nešto postane monotono, traže novu zanimaciju, a to obično znači i novi trošak.

Blizanci su i majstori impulsivne kupovine, naročito kad je reč o onlajn kupovini. Lako ih privuku reklame i popusti, pa često kupe stvari koje im zapravo nisu potrebne. Vole da budu u toku i isprobavaju novitete, od odeće do restorana, zbog čega su njihovi troškovi često prilično nepredvidivi.

Autor: D.S.