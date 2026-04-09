OPREZ U APRILU: Ovnovi i Bikovi lako mogu da naprave kobne greške – evo gde najčešće padaju!

Iako im zvezde daju vetar u leđa, jedan pogrešan potez može pokvariti planove – ključno je prepoznati zamke na vreme!

April 2026. donosi snažnu energiju, ali i niz izazova koji mogu saplesti Ovna i Bika ukoliko ne budu dovoljno oprezni. Ovo nije mesec za brzoplete odluke niti za ignorisanje unutrašnjih signala upozorenja. Dok se prilike nižu, raste i rizik od pogrešnih procena, naročito u situacijama koje deluju predobro da bi bile istinite. Zvezde savetuju – zastanite i razmislite pre svakog većeg koraka.

Ovnovi bi posebno trebalo da se pripaze impulsivnosti, koja je u ovom periodu naglašenija nego inače. Brze reakcije i želja da sve rešavaju odmah mogu ih uvući u konflikte – kako na poslu, tako i u privatnom životu. Takođe, postoji opasnost od donošenja finansijskih odluka bez dovoljno analize. Važno je da nauče da povuku ručnu kada osete preveliki pritisak ili nestrpljenje.

Bikovi, s druge strane, mogu upasti u zamku preterane tvrdoglavosti. Njihova potreba za sigurnošću može ih naterati da odbiju promene koje bi im zapravo donele napredak. Takođe, postoji rizik od emotivnog zatvaranja i izbegavanja važnih razgovora, što može dovesti do nesporazuma sa bliskim ljudima. Fleksibilnost će biti ključna reč za njihov uspeh u ovom mesecu.

Na ljubavnom planu, Ovnovi bi mogli da izgube kontrolu nad emocijama, što može dovesti do naglih rasprava ili pogrešnih tumačenja partnerovih postupaka. Bikovi, pak, mogu previše ćutati i povlačiti se, što kod partnera može izazvati osećaj distance. Iskrena komunikacija je jedini način da se izbegnu nepotrebne komplikacije i povrede.

Kada je reč o zdravlju, oba znaka treba da obrate pažnju na signale koje im telo šalje. Ovnovi mogu preterati sa aktivnostima i iscrpeti se, dok Bikovi mogu skliznuti u zonu komfora i zanemariti fizičku kondiciju. April traži balans – između akcije i odmora, između želja i realnih mogućnosti. Samo oni koji pronađu tu meru uspeće da izbegnu zamke ovog dinamičnog meseca.

Autor: S.Paunović