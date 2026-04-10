ASTROLOŠKI ZEMLJOTRES KOJI SE ČEKAO 84 GODINE: Uran ulazi u Blizance, svet više neće biti isti – ova 3 znaka su prva na udaru!

Astrološki događaj decenije je pred nama. Uran, planeta radikalnih promena i revolucije, 26. aprila 2026. godine ulazi u znak Blizanaca prvi put nakon 84 godine. Ovaj tranzit će trajati sve do 2033. godine, a svet kakav poznajemo počeće da se menja brzinom koju je teško ispratiti.
Zašto baš sada?
Uran ruši sve što je zastarelo, a Blizanci vladaju informacijama i komunikacijom. Očekujte digitalnu revoluciju, potpuni preokret u načinu na koji radimo i mislimo, ali i period u kojem će "istina" postati vrlo rastegljiv pojam.
NAJVEĆI UDAR: Blizanci, Device i Strelčevi
Dok će svi osetiti promenu, ova tri znaka su na "prvoj liniji fronta" jer Uran direktno udara na njihove ključne životne tačke:
BLIZANCI (Potpuni lični reset): Uran ulazi direktno u vaš znak. Ovo je vaša lična revolucija. Menjate sve – od fizičkog izgleda do profesije. Sve što vas je sputavalo sada puca.
DEVICA (Profesionalni potres): Uran udara na vaše polje karijere. Očekujte nagle prekide poslova, ali i neočekivane ponude koje nemaju veze sa onim što ste radili do sada.
STRELAC (Tektonski poremećaji u odnosima): Vama su na udaru brak i partnerstva. Odnosi koji nisu stabilni nestaće preko noći, dok će slobodni Strelčevi ući u veze koje niko nije mogao da predvidi.
PROGNOZA ZA OSTALE ZNAKOVE: Kako će Uran uticati na vas?
Iako nisu "glavne mete", ostali znaci će osetiti Uranov uticaj kroz specifične životne segmente:
OVAN: Vaš um postaje "električan". Brze ideje i direktna komunikacija donose uspeh, ali pazite da ne sagorite u sopstvenom tempu.
BIK: Fokus se seli na novac. Moraćete da naučite nove načine zarade jer stari izvori prihoda postaju nesigurni. Budite inovativni.
RAK: Intuicija vam postaje glavno oružje. Uran vam "čisti" podsvest, izvlačeći na površinu tajne koje su vas dugo kočile.
LAV: Menja se krug ljudi u kojem se krećete. Prijatelji odlaze, a ulaze ekscentrični i genijalni pojedinci koji vam menjaju perspektivu.
VAGA: Vreme je za promenu filozofije života. Putovanja u daleke zemlje ili radikalno učenje otvoriće vam vrata koja su godinama bila zaključana.
ŠKORPIJA: Duboka unutrašnja transformacija. Rešavate se svega što je površno, bilo da su u pitanju emocije ili finansijska ulaganja.
JARAC: Ruše se vaše stare radne navike. Morate postati fleksibilniji na poslu jer će stroga disciplina sada samo praviti probleme.
VODOLIJA: Ovo je vaš prirodni element. Kreativnost dostiže vrhunac, a ljubavni život postaje uzbudljiv, nepredvidiv i pun iznenađenja.
RIBE: Promene počinju "iznutra", iz vašeg doma. Moguće su iznenadne selidbe ili redefinisanje porodičnih odnosa.
Autor: D.S.