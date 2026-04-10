Najsrećniji dan u nedelji za svaki znak od 13. do 19. aprila 2026: Sedam planeta u Ovnu donosi preokrete

U nedelji pred nama, dok se mnogi još uvek premišljaju da li je pravi trenutak za potez koji odlažu već mesecima, kosmička energija kao da ne ostavlja mnogo prostora za čekanje. Period od 13. do 19. aprila 2026. donosi snažan talas Ovnove energije - direktne, hrabre i usmerene na akciju, koja mnoge znakove gura ka odlukama koje mogu promeniti tok njihovih života.

Posebno intenzivan trenutak dolazi 17. aprila, kada se čak sedam planeta okuplja u znaku Ovna, stvarajući takozvani stelijum - snažan astrološki fenomen koji otvara vrata sreći, ali samo onima koji su spremni da naprave korak napred.

Ova nedelja nije za stajanje po strani - već za hrabrost, odluke i veru u sebe.

Ovan - petak, 17. april

Ako ste Ovan, ovo je vaš trenutak. Mladi Mesec u vašem znaku donosi novi početak i priliku da započnete poglavlje koje dugo priželjkujete. Postavite jasnu nameru i budite spremni da uložite energiju - jer sve što sada započnete može imati dugoročan uticaj.

Bik - četvrtak, 16. april

Za Bikove, intuicija postaje ključna. Iako ste poznati po racionalnosti, ovaj period vas poziva da slušate unutrašnji glas. Spoj Marsa i Plutona donosi snažne uvide, posebno kada je reč o karijeri i važnim životnim pravcima.

Blizanci - utorak, 14. april

Merkur u Ovnu aktivira komunikaciju i donosi nove prilike. Obratite pažnju na razgovore i ponude koje dolaze - mogu otvoriti vrata koja niste očekivali. Ovo je trenutak za povezivanje i nove početke.

Rak - četvrtak, 16. april

Vaši snovi sada dobijaju konkretan oblik. Spoj Merkura i Neptuna pomaže vam da jasnije sagledate svoju svrhu i ambicije. Moguće su i nove poslovne prilike - važno je da verujete u ono što osećate.

Lav - subota, 18. april

Za Lavove, ova nedelja donosi potrebu za unutrašnjim isceljenjem. Spoj Sunca i Hirona ukazuje na to da je vreme da se posvetite sebi. Pravi napredak dolazi tek kada se suočite sa onim što vas koči.

Devica - petak, 17. april

Mladi Mesec donosi vam priliku za novi početak. Promene koje dolaze nisu površne - one vas vode ka dubljoj transformaciji. Iako volite sigurnost, sada je vreme da izađete iz zone komfora.

Vaga - nedelja, 19. april

Ulazak Sunca u Bika donosi vam stabilnost i potrebu da se vratite sebi. Fokusirajte se na ono što vam donosi mir i sigurnost. Nema potrebe za žurbom - strpljenje će vam doneti najbolje rezultate.

Škorpija - subota, 18. april

Ovo je trenutak za konkretne poteze. Energija vas podstiče da pređete iz razmišljanja u akciju. Isceljenje i napredak idu ruku pod ruku - sada birate drugačije.

Strelac - četvrtak, 16. april

Kreativnost je vaš glavni saveznik. Spoj Merkura i Neptuna otvara prostor za ideje, inspiraciju i nove projekte. Iskoristite ovaj talas za napredak u poslu ili ličnim ambicijama.

Jarac - nedelja, 19. april

Vreme je da usporite. Sezona Bika vas podseća da život nije samo rad i obaveze. Uživajte u malim stvarima i napravite prostor za odmor - to će vam doneti dugoročnu stabilnost.

Vodolija - nedelja, 19. april

Fokus se premešta na dom i porodicu. Ovo je idealan trenutak za promene u prostoru u kom živite, ali i za jačanje odnosa sa najbližima. Energija Bika donosi toplinu i sigurnost.

Ribe - utorak, 14. april

Finansijske i poslovne prilike dolaze kroz komunikaciju. Merkur vam pomaže da dobijete ono što zaslužujete - ali samo ako verujete u sopstvenu vrednost. Ovo je vaš trenutak za napredak.

Šta ova nedelja zapravo donosi svima

Bez obzira na znak, poruka ove nedelje je jasna - nema više čekanja. Energija Ovna traži akciju, ali i veru u sopstvene sposobnosti. Oni koji se usude da naprave prvi korak, mogli bi da dobiju mnogo više nego što su očekivali.

Autor: Jovana Nerić