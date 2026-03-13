Danas je petak 13. i svi drhte od straha: Samo jedan znak će imati razloga da se raduje, očekuje ga neviđena sreća

Petak 13. već vekovima prati reputacija najbaksuznijeg dana u godini. Mnogi tog dana izbegavaju važne odluke, putovanja ili nove početke jer veruju da loša sreća vreba na svakom koraku. Ipak, astrologija kaže da ovaj put stvari neće biti iste za sve znakove Zodijaka, naprotiv, za jedan znak ovaj dan mogao bi da bude pravi mali praznik.

Dok će većina ljudi biti opreznija nego inače, jedan znak bi mogao da doživi iznenađujući preokret nabolje. Energija planeta donosi mu prilike koje se ne ukazuju često, pa bi petak 13. mogao da postane dan koji će dugo pamtiti.

Prema astrološkim prognozama, najviše razloga za slavlje imaće Bik. Za pripadnike ovog znaka otvara se period dobre finansijske energije. Mogući su neočekivani dobici, poslovne ponude ili vest koja će im doneti olakšanje kada je novac u pitanju. Ono što je još zanimljivije jeste da će mnoge prilike doći potpuno iznenada, kroz razgovor, slučajan susret ili ideju koja će im pasti na pamet u pravom trenutku. Ni na ljubavnom planu situacija neće biti loša. Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih odmah zainteresovati, dok oni koji su u vezi mogu da očekuju prijatno iznenađenje od partnera.

Astrolozi savetuju da se pripadnici ovog znaka tog dana ne povlače niti da slušaju priče o lošoj sreći. Naprotiv, trebalo bi da iskoriste priliku, prihvate pozive, izađu među ljude i budu otvoreni za nove ideje.

Za većinu ljudi petak 13. ostaje dan koji izaziva nelagodu, ali za Bikove bi mogao da postane dokaz da ponekad i najstrašniji datum u kalendaru može da donese sreću.

Autor: D.Bošković