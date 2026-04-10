Mesec je jedan od ključnih astroloških faktora: Evo šta sve otkriva o vama

Mesec u natalnoj karti (životnom horoskopu) je jedan od ključnih astroloških faktora i igra važnu ulogu u otkrivanju emocionalnog, intuitivnog i psihičkog aspekta ličnosti osobe.

Mesec simbolizuje dušu, ali i sve naše strahove, kao i mesta na kojima se najbolje osećamo.

Emocije

Mesec predstavlja vaše emocionalne reakcije, unutrašnje osećaje i način na koji doživljavate svet oko sebe. Pokazuje kako izražavate svoje emocije i kako se nosite s njima.

Potrebe

Mesec otkriva vaše emocionalne potrebe i šta vam je potrebno da se osećate sigurno i zadovoljno. To uključuje potrebu za ljubavlju, pažnjom, podrškom i emocionalnom povezanošću.

Porodični uticaji

Mesec ukazuje na obrasce ponašanja i emocionalnih obrazaca koje ste nasledili od svoje porodice i kako ti obrasci utiču na vaše emocionalno iskustvo.

Intuicija

Mesec je povezan sa vašom intuicijom i instinktima. Može da ukazuje na vašu sposobnost da instinktivno donosite odluke i da se povezujete sa svojom unutrašnjom mudrošću.

Reakcije na promene

Mesec takođe pokazuje kako reagujete na promene u životu. Da li ste skloni promenama ili preferirate stabilnost i rutinu?

Ženski princip

Mesec se često povezuje sa ženskim principom, bez obzira na pol osobe. To može da ukazuje na vaše sklonosti prema emocionalnom izražavanju, brizi o drugima i podršci.

Kreativnost

Mesec može da utiče na vašu kreativnost i imaginaciju. Osobe s jakim uticajem Meseca često imaju bogatu unutrašnju snagu koju mogu koristiti u umetničkom izražavanju.

Veze

Mesec takođe igra ključnu ulogu u vašim međuljudskim odnosima i intimnim vezama. Može ukazivati na vašu sposobnost da se emocionalno povežete sa drugima i kako pokazujete ljubav i pažnju.

Važno je napomenuti da će tačno značenje Meseca u natalnoj karti zavisiti od njegovog položaja u znaku i astrološkoj kući, kao i od aspekata koje pravi sa drugim planetama.

Autor: Marija Radić