Šta vaši BIVŠI misle o vama, na osnovu njihovog horoskopskog znaka

Ko vas je odmah preboleo, a kome ste još uvek u srcu i mislima?

Ovan

Vaš bivši Ovan vas pamti kao nekoga ko ih je terao da budu bolji, i na dobre i na loše načine. Verovatno vas vide kao strastvenu, intenzivnu osobu, i možda pomalo previše tvrdoglavu. Poštuju koliko ste hrabri, i možda im se čak sviđa koliko ste snažni, čak i ako se završilo vatrometom.

Bik

Vaš bivši Bik misli da ste učinili da se osećaju nesigurno. Možda misle da ste bili nepredvidivi ili da ste prebrzo krenuli dalje. Ipak, i dalje postoji osećaj nežnosti. Oni se sa nostalgijom vraćaju na srećne godine i možda se tiho pitaju šta bi bilo da su stvari ostale iste.

Blizanci

Vaš bivši Blizanac misli o vama kao o nekome ko je bio zabavan, ali možda pomalo emocionalno težak za podnošenje. Pamte vas sa naklonošću u bljeskovima: razgovore, smeh, lepe trenutke. Ali takođe mogu misliti da ste nedosledni ili da vas je teško definisati. Možda ih zanima šta radite, ali se neće dugo zadržavati na tome.

Rak

Vaš bivši Rak i dalje sve oseća. Verovatno misle na vas sa mešavinom čežnje i bola, prolazeći kroz stare uspomene i pitajući se šta je pošlo po zlu. Čak i ako su nastavili dalje, jedan deo njih i dalje misli da niste zaista shvatili koliko su bili duboki, i želeli bi da jeste.

Lav

Vaš bivši Lav vas veoma dobro pamti jer ne zaboravljaju ljude koji su im bili zaista važni. Možda misle da im niste dovoljno zahvalili ili da niste primetili koliko su bili verni. Ali duboko u sebi, ljudi vas vide kao nekoga ko je doneo svetlost, čak i ako nije potrajalo.

Devica

Vaš bivši Devica verovatno brine o sitnicama, uključujući ono što ste rekli i uradili i kako su stvari mogle da budu drugačije. Možda misle da niste bili toliko posvećeni ili precizni kao oni. Čak i ako to ne kažu direktno, i dalje vas poštuju. Oni to vide kao trijumf ako su nešto naučili iz tog odnosa.

Vaga

Vaš bivši Vaga pamti ljubav, vezu i koliko je malo nedostajalo da uspe. Verovatno vas vide kao divnu i haotičnu osobu koja im je pokvarila predstavu o savršenoj harmoniji. U njihovim uspomenama na vas postoji kombinacija „šta bi bilo kad bi bilo“ i „gorko-slatkih“ osećanja, zajedno sa povremenim pregledanjem vašeg profila.

Škorpija

Vaš bivši iz znaka Škorpije o vama misli ili kao o onome ko je izmakao ili kao o onome ko ih je povredio. Obično nema sredine. Imaju veoma snažna i emotivna osećanja prema vama. Treba da znate da i dalje misle na vas, bilo da im nedostajete ili vas mrze.

Strelac

Vaš bivši Strelac na vas gleda kao na ludo vreme u svom životu. Vide vas kao nekoga ko ih je nečemu naučio, poput toga kako da vole ili kako da postave granice. Ne gaje zamerke, čak i kada su se stvari završile iznenada. Verovatno vas pamte kao lepu priču, a ne kao ranu.

Jarac

Vaš bivši Jarac razmišlja o vama na logičan način. Možda pretpostavljaju da niste bili dovoljno ozbiljni ili da niste imali iste ciljeve kao oni. Pamtiće vas u dobrom svetlu ako ste bili lojalni i od pomoći. I dalje vaše vreme zajedno smatraju „vrednim iskustvom“, čak i ako su nastavili dalje.

Vodolija

Vaš bivši Vodolija o vama misli kao o nekome jedinstvenom, možda čak nezaboravnom, ali možda i previše zahtevnom ili emotivnom. O vezi razmišljaju kao o studiji slučaja, posmatrajući šta je funkcionisalo, a šta nije. Možda vas i dalje poštuju sa distance, ali verovatno vas ne smatraju prijateljem.

Ribe

Vaš bivši iz znaka Ribe i dalje misli na vas. Misle o vama na poetski način, kao o nekome ko ih je duboko pokrenuo, bilo na dobar ili loš način. Čak i ako se završilo užasno, verovatno romantizuju pozitivne aspekte i pamte sve sa zastrašujućom jasnoćom.

Autor: S.M.