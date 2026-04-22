U SEZONI BIKA VAŽNO JE ZNATI: S kim se najbolje slaže i zašto je ovo znak stabilnosti i ljubavi!

Ulazak u sezonu Bika donosi mirniju energiju, hedonizam i fokus na sigurnost – a ovo su znakovi sa kojima Bik najlakše pronalazi zajednički jezik.

Ulaskom u sezonu Bika zvanično smo zakoračili u period stabilnosti, uživanja i prizemljene energije. Period Bik donosi fokus na sigurnost, emocije koje se grade polako, ali sigurno, kao i potrebu za konkretnim i dugotrajnim vrednostima – kako u ljubavi, tako i u životu.

Bik se u astrologiji smatra jednim od najodanijih znakova, pa mu najviše prijaju partneri koji mogu da prate njegov ritam i razumeju njegovu potrebu za stabilnošću. Zato se posebno dobro slaže sa Devicom i Jarcem, jer ova dva zemljana znaka dele sličan pogled na život – praktičnost, odgovornost i želju za sigurnošću. U takvim odnosima nema previše drame, već postepeno građenje poverenja.

Sa Rakom, Bik često ostvaruje vrlo emotivnu i toplu vezu. Rak donosi emocije i nežnost, dok Bik daje stabilnost i sigurnost, pa se ova kombinacija često opisuje kao dom u malom. Njihova veza je bazirana na brizi, lojalnosti i dubokoj povezanosti.

Zanimljivo je da Bik može imati dobru hemiju i sa Škorpijom, iako su suprotnosti u zodijaku. Upravo ta suprotnost stvara snažnu privlačnost – Bik donosi smirenost, dok Škorpija unosi intenzitet i strast. Ovakvi odnosi su često jaki, ali i izazovni, jer oba znaka imaju izraženu tvrdoglavost i jake emocije.

Sa druge strane, Bik se teže slaže sa znakovima koji vole stalne promene i brz tempo, poput Lava ili Vodolije, jer im nedostaje strpljenja za Bikovu potrebu za stabilnošću i rutinom. Pošto smo upravo ušli u sezonu Bika, ovo je period kada mnogi osećaju potrebu da uspore, stabilizuju se i uživaju u jednostavnim stvarima – hrani, prirodi, bliskim ljudima i miru. Ovo je i vreme kada Bikovi posebno dolaze do izražaja svojom snagom i istrajnošću.

Srećan rođendan svim Bikovima! Neka vam ova sezona donese mir, ljubav i sve ono što najviše cenite – stabilnost i uživanje u životu.

Autor: S.Paunović