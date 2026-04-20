SVE ZASLUGE PRIPISUJU SEBI! Ovi horoskopski znakovi su 'solo igrači': Glume da su sve uradili sami i kradu tuđu slavu!

U svakom kolektivu postoji barem jedna osoba koja će se rado pojaviti kada treba pokupiti pohvale, ali je nekako manje vidljiva dok traje pravi posao. Dok jedni veruju u zajedništvo, deljenje uspeha i timski duh, drugi vole da budu u centru pažnje i ostave utisak da se bez njih ništa ne bi dogodilo.

Prema astrologiji, tri horoskopska znaka prednjače u ovakvom ponašanju.

Lav

Lavovi vole priznanje više od bilo čega drugog. Obožavaju osećaj da su važni, primećeni i pohvaljeni, a kada tim ostvari dobar rezultat, Lav će često prvi istaći sopstveni doprinos. Njima nije dovoljno da posao bude dobro obavljen – oni žele da svi znaju ko je bio "mozak" cele operacije.

Iako znaju da budu harizmatični i motivišući, problem nastaje kada potreba za pažnjom postane jača od timskog duha. Tada Lav lako može da zaseni druge, umanji njihov trud i ponaša se kao da je uspeh isključivo njegova zasluga.

Ovan

Ovnovi su rođeni takmičari. Brzi su, ambiciozni i vole da budu prvi, zbog čega često teško funkcionišu u okruženju u kojem se zasluge dele ravnopravno. Kada vide rezultat, Ovan ga posmatra kao potvrdu sopstvene sposobnosti, čak i ako je do njega došao zajedničkim radom.

Njihova impulsivnost i snažan ego mogu ih navesti da u prvi plan guraju sebe, dok doprinos ostatka tima ostaje u senci. Ovan ne mora nužno da ima lošu nameru, ali njegova potreba za pobedom često je jača od potrebe za saradnjom.

Jarac

Jarčevi su izrazito usmereni na uspeh, status i rezultate. Vredni su, uporni i ozbiljni, ali upravo zbog toga često veruju da oni nose najveći teret odgovornosti. Kada projekat uspe, Jarac lako može da zaključi da je najzaslužniji jer je, barem po sopstvenom mišljenju, bio najdisciplinovaniji i najpouzdaniji.

Za razliku od Lava koji želi otvoreno priznanje i Ovna koji reaguje impulsivno, Jarac zasluge preuzima tiše i suptilnije. Ipak, utisak je isti – teško priznaje da bez drugih možda ne bi stigao do cilja. U timskom radu često deluje rezervisano i više veruje sebi nego grupi.

Zašto baš oni?

Astrologija ove osobine povezuje sa jakim egom, ambicijom i potrebom za kontrolom. Lav želi priznanje, Ovan želi pobedu, a Jarac želi dokaz uspeha. Kada se te osobine spoje sa takmičarskim okruženjem, lako dolazi do situacije u kojoj timski rezultat postaje priča o jednom pojedincu.

Naravno, to ne znači da su svi pripadnici ovih znakova loši saradnici. Mnogi među njima mogu biti izvrsni lideri, ali samo kada nauče da dele zasluge i cene doprinos drugih.

Autor: D.S.