Ovo su stvari koje mnogi ne podnose kod Bika: Tvrdoglavost na prvom mestu!

Iako je odan i stabilan, Bik ima i drugu stranu medalje koja ume ozbiljno da testira strpljenje.

Iako važi za jednog od najstabilnijih i najodanijih znakova Zodijaka, Bik ima osobine koje drugima ponekad mogu ozbiljno da zasmetaju. Njegova mirna spoljašnjost često vara, jer iza nje stoji veoma čvrst karakter koji ne voli promene i teško popušta u raspravama.

Najčešća zamerka vezana za Bik jeste njegova tvrdoglavost. Kada jednom donese odluku, veoma je teško naterati ga da promeni mišljenje, čak i kada su argumenti jasni. Ta osobina može biti frustrirajuća za ljude koji vole fleksibilnost i brze dogovore.

Još jedna stvar koja zna da zasmeta jeste njegova potreba za rutinom i sigurnošću. Bik ne voli nagle promene, spontane planove u poslednjem trenutku ili neizvesnost. Dok njemu to donosi osećaj stabilnosti, drugima može delovati kao nedostatak spontanosti i opuštenosti.

Kod Bik se često primećuje i sporije reagovanje na promene i nove situacije. On voli da razmisli, proceni i tek onda deluje, što u ubrzanom okruženju može izgledati kao odugovlačenje ili neodlučnost, iako to zapravo nije slučaj.

Iako zna da bude veoma privržen i pouzdan, Bik ponekad ume da deluje i posesivno u odnosima. Njegova potreba za sigurnošću može se pretvoriti u želju za kontrolom, što nekima može biti opterećujuće.

Na kraju, iako ga ove osobine čine izazovnim u određenim situacijama, upravo one su deo njegove stabilne i postojane prirode. Kod Bika nema površnosti – on je ili potpuno tu, ili nije uopšte, što ga čini znakom koji se voli ili teško razume, ali nikada ne ostavlja ravnodušnim.

