Dnevni horoskop za 28. april: Bikovi razmišljaju o braku, a pred Lavovima prilika za ozbiljnu ljubavnu vezu

Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake.

Dnevni horoskop za utorak, 28. april, sa sobom nosi brojna nova uzbuđenja za mnoge pripadnike Zodijaka, a dalje u tekstu pogledajte šta je predviđeno za vaš horoskopski znak.

OVAN

Moguće je da ćete biti skloni nekim rizičnim potezima, ali će vam se ovaj put to i isplatiti. Neočekivano dolazi do susreta sa osobom koja će pokazati da joj je veoma stalo do vas. Moguća je tahikardija.

BIK

Velike promene su pred vama. Potrudite se da određene izmene ne prihvatate baš mnogo teško. Moguće je da s voljenom osobom planirate zajednički život i da sve više razmišljate o braku. Mogući su problemi sa stomakom.

BLIZANCI

Povedite računa o tome da li su sve informacije koje do vas dolaze istinite jer možete imati probleme s neiskrenim saradnicima. Niste preterano zainteresovani za ljubavna dešavanja i promene. Mogući su problemi s grlom.

RAK

Iznenadni preokreti bi na ovom polju mogli da vam donesu određene neočekivane stresove. Moguće je da ste ušli u sukob sa osobom do koje vam je stalo. Ako se zaista potrudite, izgladićete situaciju. Pazite na ishranu.

LAV

Vaša nervoza može da pokvari utisak koji ostavljate na poslovnom polju. Poradite na samopouzdanju. Pred vama je prilika da s novom osobom ostvarite stabilnu i ozbiljnu ljubavnu vezu. Mogući su problemi s bubrezima.

DEVICA

Preporuka je da date svoj maksimum na poslovnom polju kako biste u budućnosti mogli da napredujete. Morate da se potrudite da partneru pokažete kakva očekivanja konkretno imate od njega. Smanjite unos masne hrane.

VAGA

Današnji dan vam nije povoljan za poslovno polje. Velike su šanse da ćete imati neke neočekivane probleme sa saradnicima. Voljena osoba će pokazati da nije sigurna u svoja osećanja. Povedite računa o probavi.

ŠKORPIJA

Nestrpljivi ste, a time možete ugroziti određene poslove koji su pred vama. Niste zadovoljni bračnom situacijom i smatrate da se strast između vas i partnera ugasila. Proverite krvnu sliku. Posavetujte se s lekarom.

STRELAC

Maksimalno ste posvećeni obavezama i želite da se vaš trud vidi i prepozna. Osećate da ste spremni za napredovanje. Ukoliko već imate partnera, odnos s njim bi polako mogao da napreduje. Dobro se osećate.

JARAC

Ušli ste u nov posao i želite da vidite pozitivne rezultate što pre. Očekuju vas i prilike za neke nove projekte. Novo poznanstvo vam se dešava na mestu na kom najmanje očekujete da upoznate partnera. Osetljiva vam je glava.

VODOLIJA

Moguće je da ćete zbog problema u komunikaciji s nadređenima imati neke poteškoće na poslu. Odlučili ste da pokažete partneru svoja iskrena osećanja. Uskoro vas očekuje razgovor o budućnosti veze. Povedite računa o alergijama.

RIBE

Ako se nadate velikoj promeni, trebalo bi da budete strpljivi jer neće sve baš tako lako da se menja. Vaše nezadovoljstvo trenutnom vezom postaje iz dana u dan sve veće. Uskoro će doći do prekida. Problemi s krvnom slikom.

Autor: Jovana Nerić