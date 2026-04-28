Bik u ljubavi: S kim ulazi u bajku, a ko mu lomi živce?

Stabilan, odan i senzualan – ali ne trpi haos i igrice.

Osobe rođene u znaku Bik važe za jedne od najpouzdanijih partnera u horoskopu. Kada vole, vole ozbiljno – traže sigurnost, vernost i stabilnost, a zauzvrat nude posvećenost i nežnost. Njihov ideal veze nije drama, već miran odnos pun poverenja i uživanja u zajedničkim trenucima.

Najbolju ljubavnu priču Bik najčešće gradi sa znakovima koji dele njegovu potrebu za stabilnošću. Posebno se izdvaja Devica, sa kojom deli praktičnost i smisao za realan život, kao i Jarac, koji razume njegovu potrebu za sigurnošću i dugoročnim planovima. Tu je i Rak, koji donosi emociju i toplinu, stvarajući odnos pun nežnosti i razumevanja.

Kada je reč o strasti, Bik često pronalazi snažnu hemiju sa Škorpijom – znakom koji mu je suprotan, ali upravo zbog toga i privlačan. Ova veza može biti izuzetno intenzivna, ali i izazovna, jer oba znaka vole kontrolu i teško popuštaju.

Ipak, nisu svi znakovi idealni za stabilnog Bika. Najviše problema može imati sa Blizancima, čija promenljivost i potreba za stalnim uzbuđenjem mogu delovati iscrpljujuće. Slično važi i za Strelca, koji teži slobodi i avanturi, što se često kosi sa Bikovom željom za sigurnošću i rutinom.

Izazovan odnos Bik može imati i sa Lavom i Vodolijom. Lavova potreba za pažnjom i dominacijom može sudariti sa Bikovom tvrdoglavošću, dok Vodolijina nepredvidivost i distanca često zbunjuju ovog zemljanog hedonistu.

Bik u ljubavi traži jednostavnu, ali retku stvar – mir. Kada pronađe osobu koja razume njegov tempo i vrednosti, spreman je da gradi odnos koji traje. Jer za njega ljubav nije igra – već sigurna luka u kojoj želi da ostane.

Autor: S.Paunović