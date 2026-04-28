Bik u ljubavi: S kim ulazi u bajku, a ko mu lomi živce?

Stabilan, odan i senzualan – ali ne trpi haos i igrice.

Osobe rođene u znaku Bik važe za jedne od najpouzdanijih partnera u horoskopu. Kada vole, vole ozbiljno – traže sigurnost, vernost i stabilnost, a zauzvrat nude posvećenost i nežnost. Njihov ideal veze nije drama, već miran odnos pun poverenja i uživanja u zajedničkim trenucima.

Najbolju ljubavnu priču Bik najčešće gradi sa znakovima koji dele njegovu potrebu za stabilnošću. Posebno se izdvaja Devica, sa kojom deli praktičnost i smisao za realan život, kao i Jarac, koji razume njegovu potrebu za sigurnošću i dugoročnim planovima. Tu je i Rak, koji donosi emociju i toplinu, stvarajući odnos pun nežnosti i razumevanja.

Kada je reč o strasti, Bik često pronalazi snažnu hemiju sa Škorpijom – znakom koji mu je suprotan, ali upravo zbog toga i privlačan. Ova veza može biti izuzetno intenzivna, ali i izazovna, jer oba znaka vole kontrolu i teško popuštaju.

Ipak, nisu svi znakovi idealni za stabilnog Bika. Najviše problema može imati sa Blizancima, čija promenljivost i potreba za stalnim uzbuđenjem mogu delovati iscrpljujuće. Slično važi i za Strelca, koji teži slobodi i avanturi, što se često kosi sa Bikovom željom za sigurnošću i rutinom.

Izazovan odnos Bik može imati i sa Lavom i Vodolijom. Lavova potreba za pažnjom i dominacijom može sudariti sa Bikovom tvrdoglavošću, dok Vodolijina nepredvidivost i distanca često zbunjuju ovog zemljanog hedonistu.

Bik u ljubavi traži jednostavnu, ali retku stvar – mir. Kada pronađe osobu koja razume njegov tempo i vrednosti, spreman je da gradi odnos koji traje. Jer za njega ljubav nije igra – već sigurna luka u kojoj želi da ostane.

POVEZANE VESTI

Horoskop

Ovo su stvari koje mnogi ne podnose kod Bika: Tvrdoglavost na prvom mestu!

Domaći

Karambol: Podivljala Anita lomi sve oko sebe, Anđelu pukao film, pa joj dao šut-kartu! (VIDEO)

Domaći

'MOŽDA TI SREDIM NEKI NASTUP U LUDNICI!' Asmin Durdžić se hitno oglasio, pa udario na Maju Nikolić nikad žustrije - a evo sa KIM JE UPOREDIO! (FOTO)

Domaći

Ovo mu je zamerila: Munjez pokušao da se dodvori Milici, ona ga matirala JEDNOM REČENICOM (VIDEO)

Hronika

Satima vrišti, preti, lomi, udara, a u stanu je i dete od tri godine! Objavljen jeziv snimak iz stana u Srbiji - tortura traje već dugo

Domaći

U ŠOKU KOLIKO SE PROMENILA! Stanislav otkrio da mu je Ša presmešan jer upravlja Mionom kao da ima DŽOJSTIK! Aleksić zapenio zbog toga pa prozvao vezi