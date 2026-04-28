Kosmički susret Venere i Plutona: Važne poruke stižu za OVA četiri znaka, istina izlazi na videlo

Četiri znaka horoskopa dobiće važnu poruku od Univerzuma 28. aprila 2026. godine, kada se Venera spaja sa Plutonom.

Ovaj tranzit povezuje se sa istinom i iskrenošću. Iznosi na videlo nepoznate detalje o nekome iz našeg života. Uz to, sve vodi ka ljubavi i transformaciji, što je bez sumnje pozitivno.

1. BIK

Danas uspevate da vidite jednu osobu iz svog života mnogo jasnije nego ranije. Imate utisak da Univerzum odjednom usmerava reflektor na prijatelja i pomaže vam da ga sagledate kao nekoga zaista vrednog.

Možda ste skeptični kao i većina, ali ste i otvoreni i spremni da verujete u ljubav i prijateljstvo. Tokom ovog tranzita imate osećaj da vas Univerzum gura ka sreći i pozitivnim promenama. Nemojte da se opirete!

2. VAGA

Na ovaj dan, kada se Venera poravna sa Plutonom, shvatate da u vašem životu postoji osoba koja vas iskreno voli, ali ne izražava osećanja na način koji vama odgovara. Ipak, to je problem koji može da se reši. Otvorena komunikacija je ključ. Zato je važno da iznesete svoje emocije pre nego što se nagomilaju i postanu teške za razumevanje.

Poverenje postoji, ali ga niste u potpunosti svesni. Da biste se osećali sigurno u vezi sa tom osobom i njenim namerama, potrebno je da zajedno dođete do suštine. Ovaj tranzit donosi jasnoću i razumevanje, zato je dovoljno da povedete iskren razgovor.

3. ŠKORPIJA

Vama nije potrebno mnogo vremena da zaključite da ne možete da verujete nekome. Ipak, dešavalo se da izbacite ljude iz svog života iz nejasnih razloga, pa kasnije zažalite. Zato sada, kada Venera gradi harmoničan aspekt sa Plutonom, zastajete pre nego što donesete ishitrene odluke. Dublje analizirate ono što vam smeta kod određene osobe, pre nego što situacija preraste u veliku dramu.

Poruka koju dobijate jeste da je u redu ulagati vreme i poverenje u druge. Nisu svi onakvi kakvima ih doživljavate. Dajte ljudima šansu, Škorpije. Isplatiće se.

4. JARAC

Naučili ste da verujete sopstvenim životnim iskustvima. Mnoga od njih su vam pokazala da je ranjivost jedini put ka tome da osetite i pružite ljubav. Ipak, to vas i dalje pomalo plaši.

Iako ne volite da budete ranjivi, ne zato što nešto krijete, već zato što, kao i svi, ne želite da budete povređeni, ovaj aspekt Venere i Plutona donosi drugačiju poruku. Univerzum vam poručuje da stvari nisu samo crne ili bele. U redu je rizikovati, jer poverenje u drugu osobu može biti najbolja stvar koja će vam se dogoditi.

Autor: Marija Radić