HOROSKOP KOJI SE ČITA U TAJNOSTI: Ko je u krevetu 'vatra', a ko krije mračnu harizmu kojoj je nemoguće odoleti?

Zaboravite na priče o "srodnim dušama" i romantičnim šetnjama. Zvezde imaju i svoju drugu stranu – onu koja diktira našu animalnu privlačnost, intenzitet u spavaćoj sobi i način na koji zavodimo (ili b bivamo zavedeni). Proverite šta vaš znak krije iza zatvorenih vrata.

OVAN: Primitivna energija

Ovan ne čeka. Njegov "sex appeal" je direktan, glasan i nestrpljiv. Ako vas Ovan želi, osetićete to u vazduhu. Njihova energija je oslobođena svih kočnica, a u krevetu dominiraju instinktom. Najveća opasnost: Njihova strast može da sagori sve pred sobom, ostavljajući vas "pečenim" pre nego što shvatite šta se desilo.

BIK: Hedonista bez limita

Za Bika, seks je čisto čulno iskustvo. Oni su gospodari dodira, mirisa i duge predigre. Ne očekujte akrobacije, ali očekujte maraton. Bik vas zavodi hranom, posteljinom i kožom. Mračna strana: Posesivnost. Kada vas jednom "osete", smatraju da im pripadate telom i dušom.

BLIZANCI: Igra reči i fantazija

Najveći erogeni zona Blizanca je – mozak. Ako vas ne zaintrigiraju pričom, neće vas ni dotaći. Njihov horoskop je horoskop eksperimenta i radoznalosti. Vole igranje uloga i stalnu promenu tempa. Intriga: Često imaju paralelne fantazije koje nikome ne priznaju.

RAK: Emotivni uragan

Rakovi su najopasniji jer njihova privlačnost dolazi iz dubine. U krevetu su ili neverovatno nežni ili neočekivano intenzivni. Seks sa njima je katarza. Zabranjeno voće: Rakovi često koriste svoju ranjivost kao najmoćnije oružje za zavođenje.

LAV: Kraljevi drame i strasti

Lav želi da bude zapamćen. Svaki njihov pokret je performans. Vole luksuz, ogledala i aplauz (metaforički). Njihova harizma je magnetna, ali zahtevna. Istina: Ako mu ne pokažete da je najbolji kog ste ikada imali, Lav će potražiti drugu publiku.

DEVICA: Skriveni intenzitet

Najveća zabluda je da su Device "hladne". Ispod maske kontrole krije se najprecizniji ljubavnik Zodijaka. Device proučavaju vaše telo kao mapu. Šok faktor: Kada se konačno opuste, njihove fantazije su često mnogo mračnije i kompleksnije od svih ostalih znakova.

VAGA: Estetika zavođenja

Vaga vas zavodi stilom. Sve mora da bude lepo – od veša do osvetljenja. Oni su majstori balansa između davanja i uzimanja. Problem: Toliko su fokusirani na to kako sve izgleda, da ponekad zaborave na čistu, sirovu strast.

ŠKORPIJA: Hipnotička moć

Škorpija ne nudi seks, ona nudi opsesiju. To je znak koji vlada osmom kućom – kućom seksa i smrti. Njihova privlačnost je opasna, mračna i totalna. Sa njima nema "malo". Upozorenje: Jednom kad uđete u njihov svet, povratka na staro nema. Oni menjaju vašu hemiju.

STRELAC: Avantura bez granica

Za njih je seks sport i zabava. Mrze rutinu i zatvorene prostore. Strelac je onaj koji će vam predložiti akciju na najneobičnijem mestu. Mračna strana: Beže čim osete da želite da ih "vežete" za krevet ili obavezu.

JARAC: Moć i kontrola

Jarac je "izvršni direktor" u spavaćoj sobi. Njihov libido je neverovatno izdržljiv. Vole dominaciju i jasno postavljena pravila (koja oni diktiraju). Tajna: Što su stariji, to postaju slobodniji i spremniji na rizike koje u mladosti nisu smeli ni da zamisle.

VODOLIJA: Ekscentrični genije

Vodolija voli sve što je čudno, novo i tehnološki napredno. Njih ne zanima tradicija. Ako želite da ih zavedete, budite sve osim obični. Intriga: Često ih više uzbuđuje ideja o nečemu nego sama realizacija.

RIBE: Telepatski ljubavnici

Ribe čitaju vaše misli pre nego što izgovorite želju. Seks sa njima je kao gubljenje u okeanu – granice između vašeg i njihovog tela nestaju. Opasnost: Lako se gube u fantazijama i ponekad im je teško da se vrate u realnost običnog, svakodnevnog odnosa.

Autor: D.S.