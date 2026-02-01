VRELI FEBRUARSKI HOROSKOP: Retrogradni Merkur ne smeta u krevetu – saznajte koga čeka 'zemljotres' pod čaršavima, a ko će samo da spava!

Zaboravite na hladnoću napolju, jer zvezde kažu da će u spavaćim sobama biti vrelije nego ikad! Februar 2026. donosi neočekivane spojeve, povratak bivših (opasna zona!) i strast koja se ne viđa ni u filmovima.

VATRENI ZNACI (Ovan, Lav, Strelac)

Vama je februar "all-in" mesec.

Ovan: Vaša energija je na vrhuncu. Partner neće moći da vas prati, pa pripremite kondiciju. Ključna reč: Dominacija.

Lav: Bićete centar pažnje gde god se pojavite. U krevetu očekujte ogledala, svetla i aplauz. Ključna reč: Spektakl.

Strelac: Spremite se za avanturu na otvorenom ili na nekom krajnje čudnom mestu. Ključna reč: Eksperiment.

VODENI ZNACI (Rak, Škorpija, Ribe)

Emocije su pomešane sa čistom strašću.

Rak: Tražite nežnost, ali ćete dobiti nešto mnogo intenzivnije. Romantična večera se završava doručkom.

Škorpija: Vi ste pobednik meseca. Vaša magnetska privlačnost je na 100%. Ko uđe u vašu spavaću sobu, teško izlazi.

Ribe: Mašta vam radi 200 na sat. Ostvarite onu fantaziju o kojoj ćutite već dve godine.

VAZDUŠNI ZNACI (Blizanci, Vaga, Vodolija)

Kod vas je sve u glavi, ali se brzo spušta "niže".

Blizanci: "Dirty talk" je vaše najjače oružje ovog meseca. Telefon će vam se usijati od poruka.

Vaga: Balansirate između dve osobe. Pazite da se ne zapetljate u sopstvenu mrežu zavođenja.

Vodolija: Želite nešto novo i neobično. Pomagala, igračke, kostimi? Što da ne!

ZEMLJANI ZNACI (Bik, Devica, Jarac)

Možda delujete hladno, ali kad se "otkačite", nema nazad.

Bik: Za vas je seks uživanje svim čulima. Jagode, šampanjac i maratonski "mečevi".

Devica: Analizirate previše, ali sredinom meseca gubite kontrolu. Pustite da vas strast vodi.

Jarac: Na poslu ste šef, ali u krevetu želite da neko drugi preuzme komandu. Iznenadićete partnera.

Autor: Dalibor Stankov