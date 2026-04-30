NOVO ŽIVOTNO POGLAVLJE: Četiri horoskopska znaka početkom maja okreću novi list

Početak maja donosi značajne astrološke promene koje nagoveštavaju kraj perioda zastoja i emocionalnog umora. Ulazimo u fazu novih početaka, jasnijih odluka i ličnog rasta, a za pojedine znakove Zodijaka ovo predstavlja ulazak u potpuno novo životno razdoblje.

Znaci koji ulaze u novu životnu fazu:

Bik: Nakon perioda prinudnih promena, Bikovi konačno vraćaju osećaj kontrole. Pred njima je faza stabilnijih odluka i jasnijih ciljeva u kojoj će sami početi da oblikuju svoje okolnosti.

Blizanci: Ovaj znak očekuje dinamičan period koji će ih podstaći na izlazak iz rutine. Promene će biti intenzivne i zahvatiće način razmišljanja, odnose i svakodnevicu, pružajući im priliku da redefinišu svoje životne želje.

Lav: Period nesigurnosti u planove i budućnost se završava. Maj donosi prilike za stabilizaciju, naročito na poslovnom planu, omogućavajući Lavovima da ponovo preuzmu kontrolu i grade čvrste temelje za budućnost.

Škorpija: Posle emotivno zahtevnog perioda i zatvaranja starih poglavlja, Škorpije ulaze u mirniji ritam. Otvara se prostor za zdravije odnose i kretanje napred bez tereta prošlosti, čime napetost zamenjuje stabilnost.

Majska energija podstiče sve znakove na pokret, poručujući da više nema mesta za odlaganje onoga što je dugo stajalo nerešeno.



Autor: D.S.