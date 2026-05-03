Najtačniji nedeljni horoskop od 4. do 11. maja: Merkur u Biku donosi sreću za 3 znaka

Mars, Saturn i Neptun borave u Ovnu, pa će mnogi imati potrebu burno da reaguju u svakodnevnim situacijama. Merkur je ušao u Bika, što znači da će komunikacija biti stabilnija. Venera je u Blizancima, pa je flert preko poruka naglašen.
OVAN
Posao - Mars u vašem znaku donosi vam snažan nalet energije i želju da sve rešite odmah. Ipak, sezona Bika traži da ne preskačete korake i da budete praktični.
Ljubav - U ljubavi ste direktni i strastveni, a nedelja će biti obeležena flertom. Zainteresovani ste za nove kontakte. Mogućnost kraćeg putovanja.
Zdravlje - Lošije.
BIK
Posao - Fokusirani ste na sebe i svoje ciljeve. Imate priliku da učvrstite poziciju na poslu, ali i da naplatite svoj trud. Merkur u vašem znaku donosi vam odlične vesti.
Ljubav - U ljubavi ste privlačni i sigurni u sebe, pa lako privlačite pažnju . Imaćete poznanstvo sa osobom koja će promeniti vaš sistem vrednosti.
Zdravlje - Osetljivo.
BLIZANCI
Posao - Prijatelji vas nagovaraju da donesete poslovnu odluku, a vi niste sigurni šta je ispravno. Čuvajte se brzopletih odluka.
Ljubav - Venera u vašem znaku zajedno sa Uranom odnosi vam neobična poznanstva i promenu statusa preko noći. To važi i za one Blizance koji su u braku.
Zdravlje - Dobro.
RAK
Posao - Mars i Saturn iz Ovna zahtevaju prilagođavanje na radnom mestu. Nedelja koja je pred vama je dobra za planiranje dalekih putovanja.
Ljubav - Venera i Uran u Blizancima donose vam nesvakidašnja poznanstva koja će biti obavijena "velom tajne". Privlače vas misteriozne ili zauzete osobe.
Zdravlje - Slabije.
LAV
Posao - Poslovna sistuacija donosi izazove koji testiraju vašu ambiciju i strpljenje. Mars vas gura napred, ali sezona Bika traži da gradite korak po korak.
Ljubav - Venera i Uran u Blizancima stvaraju vam prilike za nove romanse i to iz prijateljstva.
Zdravlje - Dobro.
DEVICA
Posao - Na poslu počinje period velikih promena za koje ćete imati utisak da niste spremni. Moguća je promena profesije.
Ljubav - Venera u Blizancima donosi vam flert na radnom mestu. To je neko ko je komunikativan ali i veoma ambiciozan.
Zdravlje - Dobro.
VAGA
Posao - Naglašeno sedmo i deveto polje ukazuju na saradnju sa inostranstvom ali i moguću promenu poslovnog partnerstva.
Ljubav - Prija vam Venera u Blizancima, pa lako možete da isplanirate zajedničko putovanje.
Zdravlje - Slabije.
ŠKORPIJA
Posao - Zatrpani ste poslovnim obavezama. Posao će vam teško padati, tako da je bitno da nađete i vremena za sebe.
Ljubav - U ljubavi odnos prolazi kroz test, traži se iskrenost i balans između kontrole i poverenja. Moguća je nova romansa na osnovu velike strasti.
Zdravlje - Slabije.
STRELAC
Posao - Komunikacija na poslu postaje primarna i raspravljaćete o idejama koje treba da unaprede poslovanje, ali će mnogo toga ostati samo na praznim obećanjima.
Ljubav - Merkurov ulazak u Bika donosi vam susret preko posla. Jedna osoba će se truditi da vas šarmira rečima, a vi ćete očekivati konkretna dela.
Zdravlje - Dobro.
JARAC
Posao - Privatni problemi utiči na vašu poslovnu situaciju. Zbog toga će mnogi Jarčevi biti rastrzani između porodičnih problema i poslovnih obaveza koje se gomilaju.
Ljubav - U ljubavi se budi strast, ako ste u vezi, odnos se zagreva, a ako ste slobodni, lako možete ući u zanimljivu romansu.
Zdravlje - Lošije.
VODOLIJA
Posao - Imate odlične ideje, ali ne znate kako da ih sprovedete u delo. Sve će ići sporije nego što zamišljate.
Ljubav - Venera i Uran u Blizancima donose vam puno kontakata i više provoda. Obavezno prihvatite pozive za izlaske na zabavu.
Zdravlje - Dobro.
RIBE
Posao - Pred vama je sedmica sa više komunikacije, pregovora i kratkih putovanja. Brzo razmišljate i donosite odluke. Merkur vam daje mogućnost potpisivanja novog ugovora.
Ljubav - U ljubavi flert je naglašen, ali i potreba da jasno kažete šta želite. Biće pojačana komunikacija preko društvenih mreža.
Zdravlje - Dobro.
Autor: A.A.