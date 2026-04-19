Najtačniji horoskop od 20. do 27. aprila: Sezona Bika donosi srećan period za OVE znakove

U nedelji koja je pred nama ulazimo u sezonu Bika, koja će doneti lep period za Bikove, Device i Jarčeve. Mars, Saturn, Neptun i Merkur se nalaze u Ovnu, tako da smo u periodu kada smo skloni donošenju impulsivnih odluka.
OVAN
Posao - Ušli ste u dinamičan period na poslu u kojem se obrti dešavaju preko noći. Finansije dolaze u fokus i moguće su dobre prilike za dodatnu zaradu.
Ljubav - Vi ćete biti glavni inicijator susreta sa osobom koja vam se dopada. Moguće je da ćete sresti nekoga ko je finansijski stabilniji nego vi.
Zdravlje - Lošije.
BIK
Posao - Sezona vašeg znaka vam donosi olakšanje. Ipak, treba da budete oprezni jer na poslu imate puno tajnih neprijatelja.
Ljubav - Iskoristite uticaj Venere da osvojite osobu koja vam se dopada. Moguć je početak nove romanse.
Zdravlje - Psihološki problemi i nesanica.
BLIZANCI
Posao - Očekujete da prijatelji ispune svoje obećanje i pomognu vam oko posla. Ovnovi će vam biti snažna podrška u poslu.
Ljubav - Ljubav se rađa iz prijateljstva. To je nešto što će naglo da se promeni, tako da lako možete da shvatite da vam se dopada prijatelj.
Zdravlje - Dobro.
RAK
Posao - Mars i Saturn u Ovnu donose vam težak period na poslu. Već neko vreme želite da promenite posao, a sada to konačno može da se dogodi pod pritiskom okolnosti.
Ljubav - Ljubavni odnos trpi zbog posla. Probajte da ne mešate partnera u svoje komplikacije na radnom mestu i odnos će biti bolji.
Zdravlje - Slabije.
LAV
Posao - Karijera dolazi u prvi plan i lako možete da dobijete priznanje za svoj rad. Takođe, saradnja sa isnostranstvom i putovanja su vam izvesna.
Ljubav - Na putovanju možete da ostvarite zanimljivo poznanstvo. Zemlja koja bi vam odgovarala je Nemačka.
Zdravlje - Odlično.
DEVICA
Posao - Odlična nedelja za završavanje pitanja nasledstva. U fokusu je dobijanje novca i sponzorstva za poslovni projekat.
Ljubav - Device koje su skoro izašle iz veze imaće zanimljivo poznanstvo. One koje su u braku planiraće zajedničko putovanje.
Zdravlje - Dobro.
VAGA
Posao - Trpite udar Marsa i Saturna iz Ovna, pa lako ulazite u konflikte. Smetaće vam bilo kakva kritika.
Ljubav - Vage koje su u braku prolaziće kroz krizu. Nije dobar momenat da se raspravljate nego treba da napravite kompromis ako možete.
Zdravlje - Lošije.
ŠKORPIJA
Posao - Skup planeta u Ovnu ukazuje da ste zatrpani poslom. Radićete više od jednog projekta, ali i imati potrebu da dokazujete.
Ljubav - Posao vam oduzima dosta vremena i energije. Ipak, trudićete se partneru javno da pokaćete koliko vam je stalo.
Zdravlje - Lošije.
STRELAC
Posao - Na poslu će doći do iznenadnog preokreta. Iako sve deluje stabilno, situacija nije baš takva.
Ljubav - Naglašeno peto polje donosi vam laki flert i brze kontakte. Na brzinu možete da uđete u prolećnu romansu.
Zdravlje - Dobro.
JARAC
Posao - Porodična dešavanja utiču na vaš posao. Zbog toga lako možete da radite od kuće.
Ljubav - Imate puno porodičnih briga koje ometaju vaše emotivno stanje. Nije dobar period godine za početak nove romanse.
Zdravlje - Lošije.
VODOLIJA
Posao - Predstojeću nedelju obeležiće razni pozivi i dogovori. Pazite šta potpisujete jer je situacija kritična.
Ljubav - Flertujete preko poruka ali ništa ozbiljno. Prija vam dopisivanje ali ne i dugoročni planovi.
Zdravlje - Dobro.
RIBE
Posao - Finansije su u prvom planu, tako da ćete birati poslove koji mogu da vam donesu veću zaradu. Očekuju vas dobre vesti tokom nedelje.
Ljubav - Uživate u partnerovoj pažnji. Iza 20. aprila čak možete da očekujete i poklon od strane voljene osobe.
Zdravlje - Bolje.
Autor: Marija Radić