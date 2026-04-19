Najtačniji horoskop od 20. do 27. aprila: Sezona Bika donosi srećan period za OVE znakove

U nedelji koja je pred nama ulazimo u sezonu Bika, koja će doneti lep period za Bikove, Device i Jarčeve. Mars, Saturn, Neptun i Merkur se nalaze u Ovnu, tako da smo u periodu kada smo skloni donošenju impulsivnih odluka.

OVAN

Posao - Ušli ste u dinamičan period na poslu u kojem se obrti dešavaju preko noći. Finansije dolaze u fokus i moguće su dobre prilike za dodatnu zaradu.

Ljubav - Vi ćete biti glavni inicijator susreta sa osobom koja vam se dopada. Moguće je da ćete sresti nekoga ko je finansijski stabilniji nego vi.

Zdravlje - Lošije.

BIK

Posao - Sezona vašeg znaka vam donosi olakšanje. Ipak, treba da budete oprezni jer na poslu imate puno tajnih neprijatelja.

Ljubav - Iskoristite uticaj Venere da osvojite osobu koja vam se dopada. Moguć je početak nove romanse.

Zdravlje - Psihološki problemi i nesanica.

BLIZANCI

Posao - Očekujete da prijatelji ispune svoje obećanje i pomognu vam oko posla. Ovnovi će vam biti snažna podrška u poslu.

Ljubav - Ljubav se rađa iz prijateljstva. To je nešto što će naglo da se promeni, tako da lako možete da shvatite da vam se dopada prijatelj.

Zdravlje - Dobro.

RAK

Posao - Mars i Saturn u Ovnu donose vam težak period na poslu. Već neko vreme želite da promenite posao, a sada to konačno može da se dogodi pod pritiskom okolnosti.

Ljubav - Ljubavni odnos trpi zbog posla. Probajte da ne mešate partnera u svoje komplikacije na radnom mestu i odnos će biti bolji.

Zdravlje - Slabije.

LAV

Posao - Karijera dolazi u prvi plan i lako možete da dobijete priznanje za svoj rad. Takođe, saradnja sa isnostranstvom i putovanja su vam izvesna.

Ljubav - Na putovanju možete da ostvarite zanimljivo poznanstvo. Zemlja koja bi vam odgovarala je Nemačka.

Zdravlje - Odlično.

DEVICA

Posao - Odlična nedelja za završavanje pitanja nasledstva. U fokusu je dobijanje novca i sponzorstva za poslovni projekat.

Ljubav - Device koje su skoro izašle iz veze imaće zanimljivo poznanstvo. One koje su u braku planiraće zajedničko putovanje.

Zdravlje - Dobro.

VAGA

Posao - Trpite udar Marsa i Saturna iz Ovna, pa lako ulazite u konflikte. Smetaće vam bilo kakva kritika.

Ljubav - Vage koje su u braku prolaziće kroz krizu. Nije dobar momenat da se raspravljate nego treba da napravite kompromis ako možete.

Zdravlje - Lošije.

ŠKORPIJA

Posao - Skup planeta u Ovnu ukazuje da ste zatrpani poslom. Radićete više od jednog projekta, ali i imati potrebu da dokazujete.

Ljubav - Posao vam oduzima dosta vremena i energije. Ipak, trudićete se partneru javno da pokaćete koliko vam je stalo.

Zdravlje - Lošije.

STRELAC

Posao - Na poslu će doći do iznenadnog preokreta. Iako sve deluje stabilno, situacija nije baš takva.

Ljubav - Naglašeno peto polje donosi vam laki flert i brze kontakte. Na brzinu možete da uđete u prolećnu romansu.

Zdravlje - Dobro.

JARAC

Posao - Porodična dešavanja utiču na vaš posao. Zbog toga lako možete da radite od kuće.

Ljubav - Imate puno porodičnih briga koje ometaju vaše emotivno stanje. Nije dobar period godine za početak nove romanse.

Zdravlje - Lošije.

VODOLIJA

Posao - Predstojeću nedelju obeležiće razni pozivi i dogovori. Pazite šta potpisujete jer je situacija kritična.

Ljubav - Flertujete preko poruka ali ništa ozbiljno. Prija vam dopisivanje ali ne i dugoročni planovi.

Zdravlje - Dobro.

RIBE

Posao - Finansije su u prvom planu, tako da ćete birati poslove koji mogu da vam donesu veću zaradu. Očekuju vas dobre vesti tokom nedelje.

Ljubav - Uživate u partnerovoj pažnji. Iza 20. aprila čak možete da očekujete i poklon od strane voljene osobe.

Zdravlje - Bolje.

Autor: Marija Radić