Mesec je u Jarcu: Ova 3 znaka očekuju velike promene

Mesec u Jarcu donosi ozbiljnost, samokontrolu i potrebu za stabilnošću u emocionalnom svetu. Ovakva planetarna pozicija donosi povoljan period za Jarčeve, Device i Bikove.

Osećanja se ovde ne pokazuju lako niti spontano, već se drže pod kontrolom i često izražavaju kroz odgovornost, dela i praktičnu brigu za druge.

Potreba za sigurnošću

Osobe sa ovim položajem deluju hladnije na prvi pogled, ali iza toga stoji duboka potreba za sigurnošću i dugoročnim osloncem.

Potiskivanje emocija

Emocije su usmerene ka ciljevima, pa se često oseća potreba da se bude jak, izdržljiv i pouzdan, čak i kada je unutrašnji svet opterećen. Postoji sklonost da se osećanja potiskuju zarad obaveza ili ambicija, što može da dovede osećaja usamljenosti.

Ipak, kada Mesec u Jarcu nekome veruje, ta povezanost je trajna, stabilna i izgrađena na poštovanju.

Ovaj položaj daje emocionalnu zrelost kroz iskustvo, ali i lekciju da ranjivost nije slabost. Tek kada se dozvoli sebi da se opusti i pokaže ono što zaista oseća, dolazi do pravog balansa između snage i nežnosti.

Autor: Marija Radić