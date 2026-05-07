MAJ MENJA SUDBINU OVIM ZNACIMA! Tamara Globa upozorava: Mnoge će da obuzme HAOS, dok drugi opasno profitiraju

Maj 2026. godine neće biti miran mesec.

Poznata ruska astrologinja Tamara Globa tvrdi da ulazimo u period velikih životnih pomeranja, naglih odluka, sudbinskih susreta i finansijskih obrta koji mnogima mogu potpuno promeniti tok godine. Neki znakovi konačno će izaći iz iscrpljujućih perioda koji su ih pratili još od početka zime, dok će drugi prvi put posle dugo vremena dobiti osećaj da se stvari pomeraju sa mrtve tačke.

Prema njenim prognozama, maj će biti mesec pripreme za mnogo veće događaje koji tek dolaze tokom leta. U fokusu će biti novac, posao, selidbe, odnosi sa porodicom, ali i neočekivane ljubavi i poznanstva koja mogu promeniti život iz korena.

Tamara Globa upozorava da početak meseca donosi pojačanu napetost, političke turbulencije, konflikte i iznenadne vesti, ali tvrdi da se već od druge polovine maja energija potpuno menja. Kada Sunce uđe u znak Blizanaca, mnogi će konačno prodisati.

Ovan, Bik i Blizanci ulaze u period velikih šansi

Ovnovi će tokom maja biti opsednuti pitanjima novca i sigurnosti. Posle perioda neizvesnosti, stvari konačno počinju da dolaze na svoje mesto. Posebno povoljan period dolazi krajem meseca, kada će se otvoriti važni poslovni dogovori i projekti koji mogu doneti ozbiljnu zaradu. Ipak, Tamara savetuje Ovnove da u prvoj polovini maja kontrolišu temperament i izbegavaju sukobe sa autoritetima.

Bikovi ulaze u period intelektualnog rasta i poslovnog jačanja. Njihove ideje konačno dolaze do pravih ljudi, a mnogi će dobiti priliku za posao ili saradnju koju dugo priželjkuju. Maj je za Bikove odličan i kada je reč o izgledu, kupovini i promeni stila. Druga polovina meseca donosi nova poznanstva, putovanja i poslovne prilike koje mogu promeniti tok godine.

Za Blizance počinje možda i najuzbudljiviji period u 2026. godini. Poželeće da promene sebe, svoj izgled, način života i odnose sa ljudima. Oni koji rade u medijima, javnom poslu, umetnosti ili društvenim mrežama mogli bi da dožive veliku popularnost. Međutim, uz uspeh dolaze i komentari, ljubomora i kontroverze. Kraj maja donosi ozbiljan priliv novca i podršku važnih ljudi.

Vagama i Lavovima stižu preokreti, Ribe moraju da paze na novac

Rakovi će tokom maja mnogo razmišljati o budućnosti, porodici i velikim životnim planovima. Iako će želeti da preseku određene stvari, astrologinja savetuje da ne donose nagle odluke jer će se okolnosti brzo menjati. Kraj meseca donosi bolju finansijsku situaciju i osećaj stabilnosti.

Lavovima se otvaraju vrata novih saradnji, putovanja i kontakata sa ljudima iz inostranstva. Mnogi Lavovi mogli bi da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti pogled na ljubav ili posao. Druga polovina maja traži više pažnje prema zdravlju i odmoru, jer će tempo biti iscrpljujući.

Device će konačno osetiti podršku ljudi koji imaju moć i uticaj. Pojaviće se nove poslovne šanse, posebno kroz kontakte sa ženama i ljudima iz drugih gradova. Kraj meseca bi mogao doneti i neočekivanu romansu.

Vage ulaze u jedan od najvažnijih perioda godine. Promene se mogu dogoditi gotovo u svim oblastima života, od posla i mesta stanovanja do emotivnih odnosa. Početak maja može biti veoma napet, ali druga polovina meseca donosi važne vesti i olakšanje.

Škorpije će morati da uspore i više pažnje posvete porodici i zdravlju. Tamara Globa upozorava da iscrpljivanje i preteran rad mogu napraviti ozbiljan problem. Ipak, druga polovina maja otvara mogućnosti za putovanja i dodatnu zaradu.

Jarčevima stižu velike promene, Vodolije ulaze u emotivan period

Strelčevi će tokom maja imati priliku za nove izvore prihoda i važne poslovne kontakte, posebno kroz saradnju sa ljudima iz drugih gradova ili država. Ipak, moraće da prave kompromise i prihvate da neće sve ići baš po njihovim pravilima.

Jarčeve očekuju velike promene na poslu. Mnogi će razmišljati o promeni pravca, dodatnoj edukaciji ili novim projektima. Istovremeno, porodica i dom tražiće mnogo više pažnje nego ranije.

Vodolijama maj donosi emotivne razgovore, porodična okupljanja i neočekivane događaje u kući. Druga polovina meseca posebno je povoljna za ljubav, nova poznanstva i čak razgovore o proširenju porodice. Mnogi će želeti da menjaju prostor u kom žive ili da započnu renoviranje.

Za Ribe je ovo veoma intenzivan mesec. Biće mnogo ljudi, obaveza, putovanja i troškova. Ipak, upravo kroz taj haos otvaraju se i nove poslovne prilike. Kraj maja donosi dobre šanse za zaradu, ali Tamara Globa upozorava Ribe da ne troše impulsivno i da pažljivo planiraju budžet.

Jedno je sigurno, prema prognozi Tamare Globe, maj neće dozvoliti nikome da ostane na istom mestu. Nekima donosi ljubav, nekima novac, a nekima potpuno novi životni pravac. Ključ će biti u tome da prepoznaju trenutak kada sudbina konačno otvori vrata.

Autor: S.M.