Pakleno leto stiže za tri znaka: Sve o čemu su ćutali sada dolazi na naplatu!

Dok će neki znakovi uživati u laganim danima, novim poznanstvima i osećaju da im se život konačno namešta, postoje oni kojima zvezde spremaju ozbiljan test strpljenja. Za njih, nadolazeće leto neće biti samo period odmora, sunca i putovanja već vreme u kome će morati da pogledaju istini pravo u oči.

Sve ono što su mesecima gurali pod tepih, sve emocije koje su prećutali i svi odnosi u kojima su pristajali na manje nego što zaslužuju, sada mogu eksplodirati u najgorem mogućem trenutku.

Rak

Rakovima će leto najviše udariti na emocije, porodicu i bliske odnose. Rakovi su dugo pokušavali da budu jaki za druge, da razumeju, oproste i prećute, ali sada više neće imati snage da nose tuđe terete.

Mogući su sukobi s partnerom, nesporazumi u porodici i vraćanje starih rana za koje su mislili da su davno zalečene. Posebno će ih boleti osećaj da su nekome dali mnogo, a zauzvrat dobili malo. Mnogi Rakovi će ovog leta konačno shvatiti da ljubav ne znači stalno žrtvovanje sebe.

Devica

Device neće proći lako jer im dolazi period u kome će im se rušiti planovi i remetiti svakodnevni red. Device najviše vole kada znaju na čemu su, ali ovog leta mnoge stvari neće zavisiti od njih. Na poslu mogu nastati pritisci, kašnjenja, dodatne obaveze i sukobi s ljudima koji ne poštuju dogovor.

To će ih izbacivati iz ravnoteže više nego što žele da priznaju. U ljubavi će se od njih tražiti više topline i iskrenosti, dok će one pokušavati da sve objasne razumom. Međutim, neke stvari neće moći da se reše analizom. Device će morati da prihvate da ne mogu sve popraviti niti mogu stalno biti oslonac svima.

Ribe

Ribe će se suočiti s razočaranjima, ali ne zato što im sudbina želi loše, već zato što više ne mogu živeti u iluziji. Ribe će konačno videti ko je iskren, a ko je bio tu samo dok je imao korist. U ljubavi ih može zaboleti istina koju su dugo naslućivale, ali nisu želele da priznaju. Mogući su prekidi, udaljavanja i razgovori posle kojih ništa više neće biti isto.Iako će im sve to teško pasti, upravo će kroz taj bol shvatiti koliko su dugo pristajale na polovične odnose i prazna obećanja.

Autor: A.A.