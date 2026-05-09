Mesec u Jarcu udara na psihu: Ova 3 znaka osetiće na svojoj koži velike promene!

Mesec u Jarcu donosi ozbiljnost, samokontrolu i izraženu potrebu za stabilnošću u emocionalnom životu. Ova planetarna pozicija donosi povoljan period za Jarčeve, Device i Bikove. Osećanja se ne pokazuju lako niti spontano, već se drže pod kontrolom i najčešće se izražavaju kroz odgovornost, dela i praktičnu brigu za druge.

Potreba za sigurnošću je izražena kod osoba sa ovim položajem. Na prvi pogled mogu delovati hladnije, ali iza toga se krije duboka potreba za sigurnošću i dugoročnim osloncem.

Potiskivanje emocija je prisutno jer su osećanja usmerena ka ciljevima, pa se često javlja potreba da osoba bude jaka, izdržljiva i pouzdana, čak i kada je unutrašnji svet opterećen. Postoji sklonost da se emocije potiskuju zbog obaveza ili ambicija, što može dovesti do osećaja usamljenosti.

Ipak, kada Mesec u Jarcu nekome veruje, ta povezanost postaje trajna, stabilna i zasnovana na poštovanju.

Ovaj položaj donosi emocionalnu zrelost kroz iskustvo, ali i važnu lekciju da ranjivost nije slabost. Tek kada osoba sebi dozvoli da se opusti i pokaže ono što zaista oseća, dolazi do pravog balansa između snage i nežnosti.



Autor: Jovana Nerić